Kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến: Khẳng định ý chí chiến đấu ngoan cường, bất khuất của dân tộc

Tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7...

Xứng đáng Thành phố anh hùng

Phát biểu ôn truyền thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao, động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do. Sự kiện để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chung sức, đồng lòng, sáng tạo để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Suốt 8 thập niên qua, trang sử “Nam bộ kháng chiến” đã hòa chung cùng lịch sử kháng chiến và kiến quốc của cả dân tộc.

"Quân và dân Nam bộ đã thể hiện ý chí chiến đấu ngoan cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc và vinh dự được Bác Hồ tặng thưởng danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”, đồng chí Võ Văn Minh xúc động chia sẻ. Theo đồng chí, dịp kỷ niệm này là dịp để thành phố ôn lại truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng xây dựng TPHCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhắc lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố diễn ra trong bối cảnh nhiều thuận lợi và thách thức, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, thành phố đã bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trên các lĩnh vực, đi đôi với tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu, nhờ vậy đã tạo được chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí chia sẻ, hiện nay, TPHCM đang tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, triển khai thực hiện nghiêm túc giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố; khẩn trương ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị sau sắp xếp, đảm bảo bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động ổn định, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng chí Võ Văn Minh nêu quyết tâm của TPHCM là đồng lòng cùng cả nước tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển TPHCM xứng đáng là Thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Đồng hành cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình

Là người tham gia cuộc kháng chiến năm xưa, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM Dương Quan Hà bày tỏ sự tự hào khi hòa vào không khí kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến. “Với chúng tôi, dù nay đã nghỉ hưu, dù tuổi đã cao nhưng vẫn luôn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến. Đó là lòng yêu nước nồng nàn và ý chiến kiên cường bất khuất không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, ông Dương Quan Hà nhấn mạnh.

Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM Dương Quan Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Dương Quan Hà, những người kháng chiến năm xưa đã tập hợp lại cùng nhau ở CLB Truyền thống kháng chiến thành phố và lấy ngày 23-9 là ngày truyền thống của tổ chức. Qua gần 40 năm hoạt động, hơn 25.000 hội viên CLB Truyền thống kháng chiến thành phố luôn cùng nhau rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người kháng chiến, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

“Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước, thành phố và tin rằng tinh thần, truyền thống yêu nước nồng nàn, bài học của Nam bộ kháng chiến vẫn tiếp tục soi sáng hiện tại và tương lai, đặc biệt trong thời kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Dương Quan Hà bày tỏ.

Là thế hệ trẻ sinh ra trong thời đất nước hòa bình, được học tập, công tác, được tạo mọi điều kiện phát triển năng lực bản thân, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh bày tỏ đó là niềm hạnh phúc to lớn của thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ thành phố luôn tích cực tham gia vào những công việc khó khăn, chung vai gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thành phố thân yêu. Trong thời kỳ kháng chiến, đó là hình ảnh của hàng triệu thanh niên Tiền phong Nam bộ nêu cao lời thề son sắt với tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định xuống đường tranh đấu.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo anh Lê Tuấn Anh, ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành, đội hình “Đồng hành cùng địa phương” có mặt tại 168 xã, phường và 08 địa bàn biên giới, đặc khu, huy động hơn 60.000 tình nguyện viên túc trực hàng ngày tại các trung tâm hành chính công, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công.

Tiếp nối truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất, phát huy hào khí Nam bộ “Thành đồng Tổ quốc”, thay mặt Tuổi trẻ TPHCM, anh Lê Tuấn Anh hứa sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó, góp phần đưa non sông Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong mỏi.

THÁI PHƯƠNG