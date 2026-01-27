Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 66 của Nhật hoàng Naruhito

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TPHCM Huỳnh Thanh Nhân; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và cộng đồng người Nhật đang sinh sống, làm việc tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thay mặt lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, chúc hai vị dồi dào sức khỏe và tiếp tục là biểu tượng của những giá trị nhân văn bền vững của Nhật Bản. Đồng chí Nguyễn Công Vinh khẳng định quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển vượt bậc, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.

Theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, TPHCM là một trong những địa phương đi đầu trong hợp tác với Nhật Bản. Đến cuối năm 2025, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại TPHCM với hơn 2.200 dự án, tổng vốn đăng ký trên 15 tỷ USD. Các dự án của Nhật Bản hiện diện rõ nét trong hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, biểu tượng hợp tác đô thị hiện đại Việt Nam – Nhật Bản đã đi vào vận hành thương mại.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, cho biết bước sang năm 2026, TPHCM mở ra kỷ nguyên phát triển mới với chiến lược “3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột” và 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Trong đó, Nhật Bản được xác định là đối tác đặc biệt quan trọng của Thành phố trong các lĩnh vực giao thông công cộng, đô thị thông minh, R&D, công nghiệp xanh và tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu đáp từ, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo chia sẻ sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do thiên tai tại khu vực Nam Trung bộ Việt Nam trong năm qua, đồng thời cầu chúc các địa phương sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Ông Ono Masuo nhấn mạnh, Nhật Bản tin tưởng vào mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính, thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản khẳng định các doanh nghiệp Nhật Bản có tiềm năng lớn trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, trong đó có TPHCM. Ông cũng giới thiệu Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 8-3 tại Công viên 23 Tháng 9, TPHCM, kêu gọi người dân và bạn bè hai nước cùng tham gia.

THỤY VŨ