Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 402/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, với yêu cầu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Một góc tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng vùng đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thành lập 36 xã có tiềm năng, định hướng lên phường để thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị của tỉnh đạt trên 50%. Song song, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm đồng bộ, phủ kín, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hưng Yên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng GRDP đạt 10,72% (cao hơn so với kịch bản tăng trưởng là 10,3%, đứng thứ 5/34 địa phương). Thu hút FDI đứng thứ 8 cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm 13 tỉnh khá của cả nước.

PHAN THẢO