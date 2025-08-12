Xã hội

Khánh Hòa: Tìm thấy thi thể thiếu niên mất tích khi đi dã ngoại

SGGPO

Chiều 12-8, lãnh đạo UBND xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.B.K. (14 tuổi, ngụ phường Bảo An) tại khu vực suối Ba Hồ (xã Công Hải).

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em K. Ảnh: CACC
Trước đó, chiều 11-8, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc một thiếu niên mất tích khi cùng người thân đi dã ngoại tại suối Ba Hồ. Lực lượng cứu hộ phối hợp với Công an xã Công Hải và người dân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khu vực này có hai hố nước sâu hơn 4m, nhiều đá tảng, địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp.

Lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị lặn tìm kiếm dưới hố nước; cùng người dân, gia đình tìm kiếm tại khu vực suối, nhưng không phát hiện nạn nhân.

Đến sáng nay, thi thể em K. được tìm thấy trong một hốc đá, dưới mực nước sâu.

HIẾU GIANG

