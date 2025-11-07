Lâm Đồng: Nhiều công trình thủy lợi bị thất lạc hồ sơ kỹ thuật

Ngày 7-11, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng có báo cáo về tình hình an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, cho thấy một số công trình xây dựng từ lâu đã bị thất lạc hồ sơ kỹ thuật, gây khó khăn trong vận hành và kiểm định.

Toàn tỉnh hiện có 526 hồ chứa thủy lợi, gồm 97 hồ lớn, 204 hồ vừa và 206 hồ nhỏ, trong đó hơn 35 hồ có cửa van điều tiết. Đa số hồ chứa vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn, nhất là trong các đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Các hồ như Sông Quao, Sông Lũy đã phát huy tốt vai trò cắt lũ, giảm ngập cho hạ du.

Hiện trường hồ chứa nước không phép ở Lâm Đồng bị vỡ khiến khu vực hạ lưu ngập nặng hôm 1-11

Tính đến nay, đã có 376 hồ đăng ký an toàn, 277 hồ có quy trình bảo trì, 90 hồ kiểm định an toàn và 75 hồ có phương án bảo vệ đập. Việc vận hành các hồ có cửa van được thông báo kịp thời đến chính quyền và người dân vùng hạ du.

Hồ Sông Quao (tỉnh Lâm Đồng) điều tiết xả lũ

Tuy nhiên, hiện có 148 công trình đang xuống cấp, cần kinh phí sửa chữa lớn. Đặc biệt, nhiều công trình đã mất hồ sơ kỹ thuật gây trở ngại trong công tác chuyên môn. Việc lập bản đồ ngập lụt hạ du, lắp đặt quan trắc tự động và xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình còn chậm do hạn chế nguồn lực.

Sở NN-MT kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa các công trình xuống cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành hồ chứa, đồng bộ dữ liệu giữa ngành tài nguyên nước và thủy lợi.

Toàn cảnh 2 hồ chứa nước trong trang trại của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị vỡ

Trước đó, như Báo SGGP đã đưa tin, đêm 1-11, hai hồ chứa của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú (xã Tuy Phong) bị vỡ, cuốn trôi 4 người, khiến 1 người tử vong. Các hồ này đều xây dựng không phép.

TIẾN THẮNG