Vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng: Yêu cầu tháo cạn hồ, phá bỏ đập ngăn nước của trang trại

Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước tại Công ty Trang Trại Việt cuốn trôi 4 người, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty tháo cạn hồ chứa, phá bỏ toàn bộ đập ngăn nước trong trang trại.

Ngày 5-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh về việc một số nội dung liên quan đến hồ chứa nước trong dự án của Công ty Trang Trại Việt (xã Tuy Phong).

Trước đó, khuya 1-11, do mưa lớn kéo dài, 2 hồ chứa nước tại dự án Trang Trại Việt (xã Tuy Phong) bị vỡ, nước tràn xuống cuốn trôi 4 người, trong đó 3 người được cứu, 1 người tử vong. Sự cố ảnh hưởng đến hơn 100 hộ dân, khoảng 100ha diện tích cây trồng bị thiệt hại. Các hồ chứa nước bị vỡ có tổng diện tích trên 22ha. Trong đó, 1 hồ chứa có diện tích khoảng 18,4ha, dung tích khoảng 900.000m3 nước.

Toàn cảnh khu hồ chứa nước của Công ty Trang Trại Việt bị vỡ gây chết người

Theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước này thuộc nhóm hồ chứa nước vừa. Tuy nhiên, toàn bộ việc xây dựng các hồ chứa nước này đều chưa được cấp phép.

Hiện trường hồ chứa nước ở Lâm Đồng bị vỡ khiến khu vực hạ lưu ngập nặng

Trước hậu quả nghiêm trọng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty Trang trại Việt phải tháo cạn toàn bộ nước trong các ao, hồ chứa thuộc dự án, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du. Sau khi tháo cạn, doanh nghiệp phải phá bỏ toàn bộ đập ngăn nước, không được phép tích nước trở lại để tránh nguy cơ tái diễn sự cố.

Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì điều tra nguyên nhân vụ vỡ hồ, kiểm tra tính pháp lý của toàn bộ các hồ, ao chứa nước trong dự án Trang trại Việt để có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

