Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng lái xe ô tô gây rối trước chợ

Chiều 19-1, Công an xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Minh Hoàng (43 tuổi, trú tại thôn 1, xã Kiến Đức) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trần Minh Hoàng tại cơ quan công an

Theo xác minh của Công an xã Kiến Đức, do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với họ hàng, cùng tâm lý bức xúc sau khi sử dụng rượu bia, Trần Minh Hoàng đã điều khiển xe ô tô (loại 16 chỗ) chạy nhiều vòng tại ngã ba chợ Kiến Đức, ngay khu vực cổng chào trung tâm xã, liên tục bấm còi, tăng ga, tạo tiếng động lớn, gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân xung quanh.

Trần Minh Hoàng lái xe ô tô chạy lòng vòng gây cản trở giao thông ngay chợ Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an xã Kiến Đức đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, triệu tập đối tượng, tạm giữ phương tiện liên quan... để làm rõ vụ việc.

ĐOÀN KIÊN