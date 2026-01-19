Pháp luật

An ninh - trật tự

Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng lái xe ô tô gây rối trước chợ

SGGPO

Chiều 19-1, Công an xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Minh Hoàng (43 tuổi, trú tại thôn 1, xã Kiến Đức) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

z7446284362473_72bb7efbc507e961fe276f6003fa9b09.jpg
Trần Minh Hoàng tại cơ quan công an

Theo xác minh của Công an xã Kiến Đức, do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với họ hàng, cùng tâm lý bức xúc sau khi sử dụng rượu bia, Trần Minh Hoàng đã điều khiển xe ô tô (loại 16 chỗ) chạy nhiều vòng tại ngã ba chợ Kiến Đức, ngay khu vực cổng chào trung tâm xã, liên tục bấm còi, tăng ga, tạo tiếng động lớn, gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân xung quanh.

Screenshot 2026-01-19 at 16.32.22.png
Trần Minh Hoàng lái xe ô tô chạy lòng vòng gây cản trở giao thông ngay chợ Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an xã Kiến Đức đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, triệu tập đối tượng, tạm giữ phương tiện liên quan... để làm rõ vụ việc.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Công an xã Kiến Đức Chợ Kiến Đức Trần Minh Hoàng Bấm còi Cổng chào Điều khiển xe ôtô Tiếng động Ngã ba Rượu bia Họ hàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn