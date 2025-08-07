Lâm Đồng: Thiếu giáo viên, nhiều học sinh không được học theo tổ hợp đã đăng ký

Do thiếu giáo viên, nhiều học sinh thi vào lớp 10 Trường THPT Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) không được học theo tổ hợp các môn học đã đăng ký, ảnh hưởng đến việc lựa chọn các trường đại học và công việc theo sở thích sau này.

Ngày 7-8, đường dây nóng của Báo SGGP nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh có con em thi chuyển cấp vào Trường THPT Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng), về việc các em không được lựa chọn học theo các môn tổ hợp đã đăng ký trước đó.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, đại diện cho một số phụ huynh có con em chuẩn bị vào học lớp 10 Trường THPT Hàm Thuận Bắc cho biết, sau kỳ thi tuyển sinh chuyển cấp, nhà trường có yêu cầu các học sinh chọn nguyện vọng theo tổ hợp (TH1, TH2, TH3 và TH4), phù hợp với khả năng, sở thích của từng em.

Trường THPT Hàm Thuận Bắc (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng)

Sau đó, các em học sinh đã làm theo hướng dẫn. Ở tổ hợp TH1 (chuyên đề học tập lựa chọn Toán học, Hóa học và Sinh học) và tổ hợp TH2 (chuyên đề học tập lựa chọn Tin học, Vật lý, Hóa học), nhiều em học sinh thi chuyển cấp có số điểm khá cao nên đã đăng ký để theo đuổi sở thích và đam mê của mình.

Tuy nhiên, đến ngày 5-8-2025, khi Trường THPT Hàm Thuận Bắc công bố danh danh sách trúng tuyển vào lớp 10 thì có tới khoảng 90 học sinh không được xét theo nguyện vọng theo tổ hợp đã đăng ký.

"Việc nhà trường tự ý chuyển hướng khiến các em học sinh không được học theo các môn chuyên đề mình ưa thích, dẫn đến ảnh hưởng việc lựa chọn các trường đại học và công việc theo sở thích sau này", ông Hiền chia sẻ.

Đơn phản ánh của một số phụ huynh có con em học Trường THPT Hàm Thuận Bắc

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ các bậc phụ huynh, ông Trần Trung Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc cho biết, nguyên nhân khiến một số học sinh không được sắp xếp theo nguyện vọng ban đầu là do nhà trường không đủ số lượng giáo viên để mở đồng thời tất cả các tổ hợp như dự kiến. Tuy vậy, để bảo đảm quyền lợi của học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định giảm 1 lớp tổ hợp TH1 và tăng 1 lớp tổ hợp TH2.

Sau điều chỉnh, các lớp được phân bổ phù hợp theo nguyện vọng của các em học sinh đã đăng ký nguyện vọng ban đầu. Trường THPT Hàm Thuận Bắc sẽ công bố danh sách lớp mới trước ngày 10-8-2025. Nhà trường mong các bậc phụ huynh phối hợp để việc xếp lớp đạt hiệu quả giáo dục cao nhất.

TIẾN THẮNG