Lâm Đồng: Xử lý trường hợp bốc đầu xe máy quay video "khoe" trên TikTok

Ngày 22-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.V.H.G. (sinh năm 2011, ngụ xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi điều khiển xe máy "bốc đầu", không đội mũ bảo hiểm.

N.V.H.G. điều khiển xe bốc đầu trên tỉnh lộ 683, tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, lực lượng thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 Đức Lập, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên TikTok đăng tải video một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe (điều khiển một bánh) trên đoạn đường có nhiều người qua lại.

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định người điều khiển là N.V.H.G. (sinh năm 2011, đang là học sinh lớp 9 trên địa bàn). Làm việc với cơ quan chức năng, G. xác nhận vào trưa 18-1 đã thực hiện hành vi trên tại tỉnh lộ 683 đoạn qua xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, xe máy mượn của anh Đ.V.H..

Toàn bộ hành động trên được bạn của G. quay lại, sau đó chỉnh sửa, đăng tải trên TikTok với mục đích để "khoe".

Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý G. về hành vi không đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, điều khiển xe máy bằng một bánh, không có giấy đăng ký xe. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ.V.H. (chủ phương tiện) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

ĐOÀN KIÊN