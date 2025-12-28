Làm nông nghiệp bằng kinh nghiệm, hệ thống, khoa học và trách nhiệm

Chiều 28-12, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Công ty TNHH Tập đoàn nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nông nghiệp thông minh, phát thải thấp và cơ hội tín chỉ carbon cho nông dân Việt Nam”.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang trình bày tham luận

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe một số tham luận đáng chú ý như: “Mô hình liên kết tiến bộ trong sản xuất - phân phối - tiêu thụ nông sản: nền tảng khoa học cho chuỗi bán lẻ gạo sạch toàn cầu”, “Tổ chức sản xuất quy mô lớn và liên kết giá trị trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao: thực tiễn từ An Giang”, “Giống lúa chất lượng cao - nền tảng khoa học cho Đề án 1 triệu ha và chuỗi giá trị gạo bền vững”, “Đạm sinh học từ côn trùng - giải pháp công nghệ mới cho phân bón hữu cơ và nông nghiệp phát thải thấp”.

Bà Nguyễn Việt Chinh, Chủ tịch Toàn Cầu Group, chia sẻ thị trường đang thay đổi nhanh hơn năng lực thích ứng của nhiều mô hình sản xuất. Tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc, phát thải, an toàn và chất lượng ngày càng trở thành “giấy thông hành” bắt buộc. Trong bối cảnh đó, nếu chúng ta vẫn sản xuất manh mún, thiếu liên kết và thiếu dữ liệu minh chứng, người chịu thiệt đầu tiên sẽ là nông dân; tiếp đó là chính doanh nghiệp khi không thể bước vào các kênh tiêu thụ cao cấp.

Buổi tọa đàm nhằm giúp các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn đó là làm nông nghiệp không chỉ bằng kinh nghiệm mà bằng hệ thống, khoa học và trách nhiệm.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Toàn Cầu Group với các đối tác

Chủ tịch Toàn Cầu Group cho biết thêm năm 2026, Toàn Cầu Group đặt mục tiêu phát triển 100.000ha vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua liên kết chặt chẽ với nông dân. Tập đoàn cam kết cung cấp đầy đủ đầu vào sản xuất hữu cơ, bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn thị trường tối thiểu 500 đồng/kg, đồng thời mở 1.000 điểm bán gạo trên toàn quốc để phục vụ thị trường nội địa.

Ngoài ra, Toàn Cầu Group sẽ thí điểm mô hình “Làng nông nghiệp thông minh kết hợp du lịch sinh thái” tại xã Giang Thành (tỉnh An Giang), đầu tư trang trại sản xuất phân bón hữu cơ từ ấu trùng ruồi lính đen và triển khai thuốc trừ cỏ sinh học, hướng tới thay thế hoàn toàn hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.

“Chúng tôi không chỉ sản xuất nông nghiệp mà đang kiến tạo một hệ sinh thái nơi công nghệ, môi trường và người nông dân cùng phát triển bền vững", bà Nguyễn Việt Chinh chia sẻ về định hướng phát triển của Tập đoàn thời gian tới.

