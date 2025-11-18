Đồng Tháp nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh gắn với sản phẩm chủ lực

Ngày 18-11, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai nền tảng dữ liệu dùng chung, bản đồ số nông nghiệp và các sàn giao dịch nông sản trực tuyến, tiến tới xây dựng chính quyền số trong quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường.

Nông dân Đồng Tháp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau theo hướng an toàn

Theo ông Nguyễn Thành Diệu, định hướng chiến lược của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2025-2030 là lấy công nghệ làm trụ cột cho phát triển nông nghiệp và môi trường thời kỳ mới như: xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh, công nghệ cao gắn với sản phẩm chủ lực…

Song song với đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ mở rộng các chương trình đào tạo công nghệ số cho cán bộ kỹ thuật, hợp tác xã và nông dân; Tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm từ các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc... Đồng thời, xây dựng cơ chế thu hút đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ…

Hiện, tỉnh Đồng Tháp đang đề xuất thí điểm các mô hình hợp tác công - tư để huy động nguồn lực phát triển khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ vào sản xuất.

Ngoài ra, tại Đồng Tháp, mô hình cơ giới hóa, tự động hóa, IoT (mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người), AI được áp dụng vào quản lý trang trại, giám sát dịch bệnh, dự báo thời tiết, giúp tăng năng suất và giảm chi phí. Thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc, sàn thương mại điện tử nông sản, nông dân có thể kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, thương lái mà không cần trung gian…

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp sẽ chuyển đổi tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy hiệu quả, giá trị gia tăng và tính bền vững làm trọng tâm. Đây là cơ sở để tỉnh xây dựng tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện tại, nông dân văn minh.

NGỌC PHÚC