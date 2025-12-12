Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới

Khai mạc Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới tại TPHCM - Việt Nam

WMC 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14-12. Cuộc thi có sự tham gia của 290 thí sinh đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những cường quốc siêu trí nhớ như: Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ… Các thí sinh tranh tài trong 10 bộ môn về tốc độ, độ chính xác và sức bền thần kinh như: Ghi nhớ số nhanh, hình ảnh trừu tượng, nghe nhớ số… Lễ Bế mạc, trao giải, vinh danh nhà vô địch sẽ diễn ra vào tối 14-12.

Ông Raymond Keene, Chủ tịch Hội đồng Trí nhớ thế giới nhận định: “Tôi đã chứng kiến lịch sử giải đấu suốt 34 năm, nhưng năng lượng và sự chuẩn bị của Việt Nam năm nay thực sự làm tôi kinh ngạc. Với việc áp dụng công nghệ mới và tinh thần hiếu khách tuyệt vời, tôi tin WMC 2025 sẽ là kỳ giải đấu cảm xúc nhất và tạo ra những kỷ lục chưa từng có”.

Trong khi đó, tại sự kiện khai mạc, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, cho rằng, đây không chỉ là cuộc thi tầm cỡ quốc tế mà còn là nơi khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo trí tuệ trong kỷ nguyên mới. Phía Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để cuộc thi diễn ra minh bạch, chính trực và công bằng.

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, phát biểu

Trong lần đầu tiên Việt Nam đăng cai, WMC 2025 có những dấu ấn mang tính cách mạng khi khái niệm “chấm thi thủ công” được thay thế bằng hệ thống thi đấu và chấm điểm kỹ thuật số toàn diện. Kết quả sẽ được hiển thị theo thời gian thực (real-time) trên màn hình LED. Điều này biến sự tĩnh lặng của phòng thi thành sự kịch tính nghẹt thở của một sàn đấu số, nơi khán giả có thể chứng kiến thứ hạng thay đổi từng giây, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng ra mắt Cúp Luân lưu “Dòng Chảy Trí Tuệ” do phía Việt Nam khởi xướng chế tác, với tinh thần “Passed by Nations - Raised by Champions” (truyền trao bởi các quốc gia, giơ cao bởi nhà vô địch). Đây là biểu trưng cho tinh thần chiến thắng và là di sản nghệ thuật tôn vinh sự kế thừa, kết nối trí tuệ xuyên biên giới, xuyên thế hệ.

300 thí sinh quốc tế tham dự WMC 2025

Sáng lập từ 1991 bởi Tony Buzan và Raymond Keene, WMC là giải đấu lâu đời và uy tín nhất thế giới về siêu trí nhớ. Việc Việt Nam được Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới (WMSC) trao quyền đăng cai WMC 2025 không chỉ khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế mà còn hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành "Điểm đến mới của Trí tuệ toàn cầu" (The New Global Brain Hub). WMC 2025 tại Việt Nam do Tổ chức Siêu Trí nhớ Việt Nam, Liên minh Kỷ lục thế giới, Tập đoàn Tâm Trí Lực phối hợp tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng Trọng tài quốc tế (GOMSA). Giới chuyên môn nhận định, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cộng đồng HITA và lợi thế sân nhà, đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để xô đổ 2-3 kỷ lục thế giới ở các hạng mục thế mạnh.

TIỂU TÂN