Google Maps cập nhật bản đồ địa giới hành chính mới tại Việt Nam

Hôm nay 18-3, nhiều người dùng Google Maps nhận thấy bản đồ trên nền tảng này đã thay đổi theo đơn vị hành chính mới. Việc cập nhật diễn ra đồng thời trên cả phiên bản web và ứng dụng di động, không yêu cầu người dùng phải nâng cấp phần mềm.

Dù đã cập nhật nhưng khi tìm kiếm phường Vũng Tàu, bản đồ địa chính TPHCM vẫn chưa đồng bộ trên Google Maps.

Người dùng thử tìm kiếm một số địa phương như TPHCM, hệ thống hiển thị địa giới mở rộng, bao gồm cả các khu vực trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Tuy nhiên, khi tìm kỹ trên bản đồ, có thể thấy dữ liệu chưa được đồng bộ hoàn toàn khi ở một số tỉnh, thành, bản đồ vẫn hiển thị ranh giới cũ hoặc không trả về kết quả theo tên địa danh mới… Đây chỉ là những bước đầu tiên trong cập nhật Google Maps của nhà cung cấp dịch vụ này diễn ra sau hơn 8 tháng, kể từ khi thực hiện sáp nhập tỉnh, thành tại Việt Nam.

Google Maps Platform là nền tảng cung cấp dữ liệu bản đồ cho nhiều dịch vụ số như tìm kiếm địa điểm, gọi xe hay giao hàng. Việc điều chỉnh dữ liệu có thể kéo theo thay đổi trong cách hiển thị và xử lý địa chỉ trên các ứng dụng sử dụng nền tảng này. Khi cách phân loại địa danh thay đổi, các tính năng như tìm kiếm, gợi ý địa chỉ hoặc định vị cũng có thể chưa hoạt động ổn định ngay nên trong giai đoạn đầu, người dùng có thể gặp tình trạng hiển thị song song địa chỉ cũ và mới…

KIM THANH