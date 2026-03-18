Tây Ninh thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Tỉnh Tây Ninh thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nhằm kết nối hiệu quả giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp - nhà đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh

Sáng 18-3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khai mạc Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026”.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo có vai trò kết nối hiệu quả giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà đầu tư; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tham quan gian hàng trưng bày ứng dụng công nghệ cao

Trong giai đoạn đầu, trung tâm sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như tư vấn đổi mới công nghệ, kết nối cung – cầu công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và kết nối các quỹ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày ứng dụng công nghệ cao

Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026” diễn ra từ ngày 18 đến 21-3 với nhiều hoạt động kết nối tri thức và công nghệ.

Chuỗi hoạt động được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, mở rộng hợp tác, tìm kiếm nguồn vốn và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm khoa học – công nghệ; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của quá trình đổi mới.

QUANG VINH