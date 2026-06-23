Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều cán bộ, đoàn viên trẻ tại TPHCM đang lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng nhân văn, nghĩa tình.

Mang yêu thương đến những nơi cần sẻ chia

Không chọn cho mình những kỳ nghỉ thảnh thơi hay những hành trình trải nghiệm riêng, anh Bành Đại Nhân, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao (TPHCM), lại dành phần lớn thời gian cho những chuyến đi thiện nguyện đến với những vùng đất còn nhiều khó khăn. Với anh, sự sẻ chia không nằm ở những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.

Anh Bành Đại Nhân (bìa trái) trao tiền của nhà hảo tâm hỗ trợ một gia đình ở xã Bình Giã (TPHCM)

﻿ẢNH: TRÚC GIANG

Cơ duyên đến với công tác thiện nguyện của anh bắt đầu từ năm 2015. Nhưng hành trình để lại nhiều dấu ấn nhất là chuyến đi đến Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc TP Đà Nẵng) vào năm 2018. Giữa núi rừng heo hút, nơi đồng bào Xơ Đăng và Ca Dong sinh sống, anh tận mắt chứng kiến những lớp học được dựng tạm bợ bằng tranh tre, nứa lá, nơi thầy cùng trò phải vượt qua nhiều thiếu thốn để duy trì việc dạy và học.

Hình ảnh những em nhỏ chăm chỉ học bài bên những trang vở cũ kỹ ở Nam Trà My khiến anh Bành Đại Nhân không khỏi trăn trở. Từ đó, anh cùng nhóm thiện nguyện Thiện Sinh vận động gần 800 triệu đồng xây dựng một điểm trường mới gồm 3 phòng học, 2 phòng lưu trú cho giáo viên và các công trình phụ trợ.

Việc thi công gặp nhiều khó khăn khi nhiều đoạn đường không thể sử dụng phương tiện cơ giới. Anh cùng các thành viên trong đoàn và người dân địa phương phải đi bộ hàng giờ, gùi vật liệu vượt núi. Những vất vả ấy được đền đáp bằng một ngôi trường kiên cố được hoàn thành, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Từ chuyến đi năm đó, hành trình thiện nguyện của anh Bành Đại Nhân tiếp tục được nối dài. Từ năm 2020 đến nay, anh cùng các cộng sự đã vận động hơn 3,65 tỷ đồng hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Bếp cơm chay 0 đồng do anh khởi xướng từ năm 2022 cũng được duy trì đều đặn, với 98 đợt nấu và phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bà Rịa và các bệnh viện ở TPHCM, mỗi đợt khoảng 300 suất ăn.

Ngoài ra, anh còn tổ chức các phiên chợ xuân 0 đồng, thực hiện nhiều chuyến cứu trợ đồng bào vùng thiên tai và cùng các mạnh thường quân xây dựng 33 căn nhà nhân ái, 5 cây cầu dân sinh tại các tỉnh miền Tây, góp phần giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Chia sẻ về động lực gắn bó với công tác thiện nguyện, anh Bành Đại Nhân cho biết, bản thân luôn cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Khi mình còn có thể giúp đỡ người khác thì nên cố gắng làm. Nhìn thấy cuộc sống của những người khó khăn dần tốt hơn là động lực để tôi tiếp tục hành trình này”, anh Bành Đại Nhân chia sẻ.

Bắt đầu từ những việc làm gần dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồ Tràm (TPHCM), hình ảnh chị Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Đoàn xã, cùng đoàn viên thanh niên tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số đã trở nên quen thuộc. Với chị, việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cách người trẻ góp sức phục vụ cộng đồng.

Để có được lực lượng hỗ trợ hiệu quả, chị Thủy đã tham mưu thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng và ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên vào hoạt động của tổ chức Đoàn. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chị Thủy cùng các đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt các ứng dụng trên điện thoại tại trung tâm mà còn đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn.

Bên cạnh công việc chuyên môn, điều chị luôn trăn trở là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ những lần đi cơ sở, chứng kiến một số em đứng trước nguy cơ bỏ học vì điều kiện kinh tế, chị cùng Đoàn xã triển khai mô hình “Niềm tin của em”. Từ năm 2025 đến nay, mô hình đã hỗ trợ thường xuyên cho 4 học sinh khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm cùng sách vở, dụng cụ học tập.

Một trong số đó là gia đình chị Nguyễn Thị Tâm (xã Hồ Tràm). Chị Tâm từng lo con của chị phải nghỉ học giữa chừng. Nhờ sự hỗ trợ từ Đoàn xã với các phần quà gồm sách vở, xe đạp điện và các dụng cụ học tập, gánh nặng của gia đình được giảm bớt. “Những hỗ trợ này rất quý báu, giúp con tôi có điều kiện tiếp tục đến trường”, bà Tâm bày tỏ.

Cùng với đó, công trình “Thắp sáng đường quê” tại các ấp Láng Sim và Bà Tô cũng ghi dấu sự chung sức của tuổi trẻ địa phương. Từ nguồn kinh phí vận động hơn 60 triệu đồng, gần 30 bóng đèn chiếu sáng được lắp đặt, giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn vào ban đêm.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những cán bộ mặt trận, đoàn thanh niên như anh Bành Đại Nhân và chị Trần Thị Thanh Thủy đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những hành động gần gũi trong đời sống hàng ngày.

Với những đóng góp tích cực, anh Bành Đại Nhân và chị Trần Thị Thanh Thủy đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của thành phố và địa phương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động vì cộng đồng...

TRÚC GIANG