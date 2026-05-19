Lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến

Tối 19-5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết, trao giải cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026) và phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Tới dự lễ trao giải có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tập thể được trao tặng bằng khen có nhiều đóng góp tích cực trong 5 năm qua. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ trao giải, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ, sau 5 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia.

Tác giả, nhóm tác giả được trao giải A của cuộc thi viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5. Ảnh: QUANG PHÚC

Điều đáng quý là cuộc thi đã trở thành diễn đàn chính luận sâu sắc, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần làm sáng rõ giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ tính đúng đắn đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tác giả, nhóm tác giả được trao giải B của cuộc thi. Ảnh: QUANG PHÚC



Sự lan tỏa của cuộc thi đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn xã hội với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, và khẳng định vai trò của báo chí quân đội luôn xung kích đi đầu, là mũi nhọn sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm xã hội sâu sắc, tinh thần chiến đấu sắc bén và sức sáng tạo không ngừng của các cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đại diện nhóm tác giả của Báo Sài Gòn Giải Phóng được trao giải C. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức trao 31 giải thưởng gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc ở khối báo Trung ương, báo địa phương và tạp chí. Nhóm tác giả Bùi Thị Thu Hường, Huỳnh Thị Cẩm Nương, Phạm Hoài Nam, Phan Thị Thu Hoài, Ngô Sỹ Bình với tác phẩm: "Kết quả thực tiễn - Nền tảng của niềm tin" đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng được trao giải C. Dịp này, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cũng trao 9 Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong 5 năm qua. Ban tổ chức đồng thời phát động cuộc thi viết lần thứ 6 (2026-2027).

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân phát động cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 6

VĨNH XUÂN