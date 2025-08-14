Lan tỏa thông điệp “Hiểu đúng về pin cũ”

Minigame do hệ thống siêu thị cao cấp Finelife tổ chức từ cuối tháng 7-2025 vừa khép lại nhưng thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm vẫn còn nguyên giá trị: chỉ một viên pin cũ nếu vứt sai cách có thể gây ô nhiễm tới 500 lít nước. Minigame này đặt ra 2 câu hỏi đơn giản về tác hại của pin cũ và hoạt động thu gom tại Finelife. Người tham gia chỉ cần trả lời đúng, hoàn thành các bước theo thể lệ để có cơ hội nhận voucher UrBox trị giá 200.000 đồng.

