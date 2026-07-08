Thông tin kinh tế

Coca-Cola đồng hành cùng làng nón hơn 100 tuổi chuyển đổi số và sáng tạo nghệ thuật

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động “Dự án đào tạo kinh doanh thương mại điện tử sản phẩm nón lá truyền thống cho phụ nữ xã Ngọc Hồi” tại Hà Nội.

Coca-Cola đồng hành cùng làng nón hơn 100 tuổi chuyển đổi số và sáng tạo nghệ thuật

Chương trình là một phần trong chuỗi hoạt động phát triển cộng đồng tại Hà Nội của Công ty Coca-Cola Việt Nam. Đây là năm thứ hai chương trình triển khai tại làng nón Vĩnh Thịnh, làng nghề có lịch sử gần 180 năm và được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2020. Hiện hơn 70% hộ gia đình trong thôn vẫn duy trì nghề làm nón, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa địa phương và tạo sinh kế cho người dân.

Dự án triển khai từ tháng 6 đến tháng 8-2026 với hai giai đoạn chính. Sau khi tuyển chọn 10 nghệ nhân và 10 bạn trẻ tiên phong thông qua các hoạt động đánh giá kiến thức, kỹ năng và sự am hiểu về làng nghề, các học viên sẽ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài 6 tuần do các chuyên gia hướng dẫn.

Thông qua các buổi đào tạo trực tuyến, trực tiếp và các hoạt động thực hành, chương trình trang bị kiến thức về thương mại điện tử, tiếp thị số, livestream bán hàng, ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, đồng thời hỗ trợ nâng cao giá trị thẩm mỹ và khả năng thương mại hóa sản phẩm nón lá.

THÁI HƯƠNG

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Công ty Coca-Cola Việt Nam UBND thành phố Hà Nội Làng nghề Sinh kế Nón lá Livestream Am hiểu Nghệ nhân Thương mại hóa Chương trình đào tạo

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