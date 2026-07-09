Vespa 80 năm: khi tiêu chuẩn Ý được hoàn thiện từ sự thấu hiểu người dùng Việt Nam

Trong cuộc đua xe máy đầy cạnh tranh tại Việt Nam, Piaggio chọn một lối đi riêng: dùng bài toán thực tế của khách hàng địa phương để tái định hình công nghệ. Sau 18 năm đầu tư tại Việt Nam, cách tiếp cận đó không chỉ tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn với thị trường khu vực, mà còn đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ toàn cầu của Piaggio.

Vận hành thử nghiệm thực tế nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn tối đa cho sản phẩm trước khi xuất xưởng

Lấy người dùng làm trung tâm: điểm khởi đầu của những tiêu chuẩn mới

Nhiều công nghệ trên các dòng Vespa và Piaggio hiện nay bắt đầu từ những vấn đề rất cụ thể của người dùng. Piaggio là một trong những hãng xe máy đầu tiên tại Việt Nam trang bị ABS trên xe tay ga, xuất phát từ thực tế giao thông đô thị đông đúc và mặt đường trơn trượt mùa mưa. Tiếp nối, Vespa Primavera và Sprint 2025 được trang bị Cảm biến nghiêng (Roll Over Sensor) và Hệ thống ngắt động cơ khẩn cấp, những tính năng trước đây chỉ xuất hiện trên xe phân khối lớn. Đồng thời, Hãng tiếp tục tối ưu hóa nhiên liệu trên Liberty mới và các dòng 125cc. Nổi bật là động cơ i-Get 3 van cải tiến đáp ứng tiêu chuẩn Euro 3, vận hành êm ái và giảm đến 18% lượng xăng tiêu thụ (chỉ còn 2.19L/100km). Song song đó, Vespa Sprint 80th 125 cũng đạt mức tiêu thụ ấn tượng chỉ từ 1.85L/100km dù sở hữu thân xe lớn và hiệu năng mạnh mẽ. Đây là xu hướng dân chủ hóa công nghệ an toàn trong phân khúc tay ga cao cấp.

Câu chuyện xăng sinh học E10 cũng là một ví dụ điển hình. Giữa bối cảnh Việt Nam triển khai lộ trình nhiên liệu xanh, Piaggio khẳng định toàn bộ các mẫu xe hiện phân phối chính thức tương thích hoàn toàn với E10 không phải điều chỉnh ứng phó, mà đã được tính đến ngay từ giai đoạn thiết kế và phát triển sản phẩm.

Động cơ i-Get: từ bài toán Việt Nam đến nền tảng toàn cầu

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam có thể phục vụ các thị trường từ châu Á - Thái Bình Dương đến châu Âu và châu Mỹ, chất lượng không chỉ được kiểm tra ở công đoạn cuối.

Tại Piaggio Việt Nam, quá trình kiểm soát được thực hiện xuyên suốt từ nghiên cứu phát triển, sản xuất động cơ, lắp ráp, thử nghiệm vận hành đến tiêu chuẩn môi trường và an toàn. Nhà máy hiện bao gồm khu lắp ráp, nhà máy động cơ, đường chạy thử và trung tâm R&D duy nhất của Piaggio tại Đông Nam Á.

Động cơ i-Get được phát triển từ việc nghiên cứu điều kiện khí hậu nóng ẩm, giao thông đô thị đông đúc và thói quen vận hành của người dùng Việt Nam và châu Á. Những bài toán như ngập nước, dừng chạy liên tục hay cường độ sử dụng cao đều được đưa vào quá trình phát triển sản phẩm. i-Get cũng giúp xóa bỏ định kiến về một dòng xe thuần thời trang khi tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí vận hành.

Sau khi được kiểm chứng tại Việt Nam và khu vực, nền tảng i-Get đã được ứng dụng trên nhiều dòng Vespa toàn cầu. Đó là một sự “đảo chiều” đáng chú ý: từ giải pháp hình thành từ nhu cầu địa phương, Việt Nam đã trở thành nơi đóng góp chất xám cho công nghệ của tập đoàn. Hãng phân cấu hình động cơ theo đặc tính từng dòng xe: i-Get 4 van làm mát bằng dung dịch trên Medley và Vespa GTS, i-Get 3 van làm mát bằng gió trên Vespa Sprint, Primavera và Liberty.

Ba phiên bản cho từng cá tính

Vespa 80th không chỉ là phiên bản kỷ niệm của một thương hiệu 80 năm tuổi, mà còn là lát cắt rõ về cách hãng kết nối di sản thiết kế với các nền tảng công nghệ hiện đại.

Sprint 80th 125 hướng tới nhu cầu di chuyển đô thị hằng ngày, tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,85L/100km. Sprint 80th 180 đánh dấu lần đầu tiên động cơ i-Get 180cc xuất hiện tại Việt Nam: 174,1cc, 14,8 mã lực, mô-men xoắn 13,7 Nm. GTS 80th 300 với khối HPE 278,3cc (23,4 mã lực, 26 Nm) hướng tới khách hàng ưa các cung đường trường. Các phiên bản đặc biệt này nhắm vào tính độc bản và giá trị sưu tầm trong phân khúc cao cấp, nhưng cũng rất phù hợp với di chuyển trong đô thị đông đúc hay các chuyến xe đường dài.

Các phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm: Vespa GTS 80th 300 (trái) và Vespa Sprint 80th 180 (phải) đã có mặt tại các Đại lý Ủy quyền của Piaggio Việt Nam trên toàn quốc

Từ ABS, i-Get đến E10, điểm chung của cả hành trình chưa bao giờ nằm ở những thông số, mà là sự thấu hiểu từng thói quen nhỏ và nhu cầu thực tế của người dùng. Lời giải cho những trăn trở rất riêng ấy đã trở thành bệ phóng vững chắc, đưa nhiều công nghệ tiên tiến từ Việt Nam bước ra thế giới, định hình chuẩn mực chuyển động toàn cầu.

QUỲNH QUỲNH