Báo Sài Gòn Giải Phóng thông báo mời thầu

Báo Sài Gòn Giải Phóng có nhu cầu đầu tư xây dựng Hệ thống ứng dụng (App) quản lý phát hành Nhật báo SGGP trên địa bàn TPHCM với mục tiêu hiện đại hóa quy trình vận hành và tối ưu hóa công tác phân phối ấn phẩm báo giấy Báo SGGP.

Chúng tôi trân trọng mời các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm quan tâm, gửi hồ sơ đề xuất giải pháp cho dự án với các thông tin sơ bộ như sau:

Dự án “Đầu tư xây dựng Hệ thống Ứng dụng (App) quản lý phát hành Nhật báo SGGP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”:

1. Mục tiêu và quy mô dự án

Đối tượng quản lý: Hệ thống phát hành Nhật báo SGGP trên địa bàn TP.HCM.

Số lượng phát hành hiện tại: Khoảng 85.000 tờ/ngày.

Khả năng mở rộng: Hệ thống phải đáp ứng được lộ trình tăng trưởng lên đến 150.000 tờ/ngày.

Mục tiêu cốt lõi: Số hóa toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận báo từ nhà in, phân phối đến các đại lý/điểm bán, nơi ở, nơi làm việc của bạn đọc; quản lý đội ngũ giao báo, theo dõi công nợ và báo cáo thời gian phát hành (giao báo).

2. Yêu cầu cơ bản

Nhà thầu cần đề xuất giải pháp công nghệ đáp ứng các nội dung chính:

Quản lý Đại lý & Điểm phát hành: Lưu trữ thông tin, tọa độ GPS, quản lý hợp đồng và số lượng nhân sự phát hành.

Điều phối Phân phối/phát hành: Tối ưu hóa lộ trình giao hàng cho đội ngũ vận chuyển/phát hành.

Quản lý Giao nhận: App dành cho nhân viên phát hành - giao báo (Xác nhận số lượng, chụp ảnh minh chứng, cập nhật trạng thái giao hàng).

Kế toán & Công nợ: Theo dõi dòng tiền, đối soát số liệu báo hồi (nếu có) và thanh toán trực tuyến.

Các hình thức quản trị và báo cáo: Hệ thống quản trị cho lãnh đạo theo dõi biểu đồ tăng trưởng và hiệu suất phát hành theo thời gian thực.

3. Yêu cầu đối với Nhà thầu

Là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Có kinh nghiệm triển khai các ứng dụng Logistics, quản lý chuỗi cung ứng hoặc quản lý phân phối (DMS).

Đảm bảo hạ tầng bảo mật dữ liệu và khả năng vận hành ổn định với lượng truy cập lớn cùng lúc vào khung giờ phát hành (sáng sớm).

Có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7 tại TP.HCM.

4. Thành phần Hồ sơ quan tâm

Quý đối tác có nhu cầu hợp tác vui lòng chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

1. Thư bày tỏ quan tâm (có chữ ký của người đại diện).

2. Hồ sơ năng lực (Profile công ty) hoặc Bản tóm tắt kinh nghiệm cá nhân.

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp).

4. Danh sách các dự án tương tự đã triển khai (đặc biệt là các dự án có quy mô dữ liệu lớn).

5. Bản mô tả sơ lược về công nghệ sử dụng và cách thức giải quyết bài toán phát hành của Báo SGGP.

5. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 31/7/2026.

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua Email.

Thông tin liên hệ & nơi nhận hồ sơ:

Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP

Người liên hệ: Ông Bùi Văn Cảnh - Giám đốc Trung tâm

ĐT: (028) 22111269 - 0903625880; Email: buicanhbrvt@gmail.com

Địa chỉ: 432- 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TPHCM

Sau khi đánh giá các Hồ sơ quan tâm, Báo SGGP sẽ liên hệ trực tiếp với các đối tác phù hợp để trao đổi chi tiết về nội dung mời quan tâm trên.