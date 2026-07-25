Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo

Đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm hỏi, trao quà tặng ông Phạm Quyết Thắng (thương binh 2/4) và bà Lương Thị Ngũ (vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Liện) tại Đặc khu Côn Đảo.

Chiều 25-7, tại Đặc khu Côn Đảo, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà tặng ông Phạm Quyết Thắng (thương binh 2/4). Tại nhà riêng của ông Phạm Quyết Thắng, đồng chí Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các ông bà và gia đình.

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng quà ông Phạm Quyết Thắng. Ảnh: CTV

Lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc các ông bà luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

* Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, trao quà tặng bà Lương Thị Ngũ (vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Liện).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và đoàn đại biểu thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Lương Thị Ngũ. Ảnh: CTV

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc bà Lương Thị Ngũ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu.

Đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và sự âm thầm sẻ chia, vượt qua mất mát của thân nhân liệt sĩ trong những năm tháng chiến tranh.

Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

* Cũng trong chiều 25-7, đoàn do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, trao quà tặng bà Trương Thị Phồn (vợ liệt sĩ Đặng Ngọc Bê).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Trương Thị Phồn. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà Trương Thị Phồn; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của liệt sĩ Đặng Ngọc Bê vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên gia đình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong bà Trương Thị Phồn và gia đình tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

VĂN MINH