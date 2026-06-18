Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày 21-6

Chiều 18-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Đoàn lãnh đạo do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng phía Nam của Báo Đại biểu Nhân dân và Cơ quan đại diện Báo điện tử VnExpress tại TPHCM.

Tại Văn phòng phía Nam của Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của báo đối với sự phát triển của thành phố cũng như của cơ quan dân cử các cấp.

Đồng chí nhận xét, các thông tin Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh luôn bám sát thực tiễn, góp phần lan tỏa những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan, đơn vị cùng chung tay nâng cao chất lượng hoạt động.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chúc mừng Văn phòng phía Nam của Báo Đại biểu Nhân dân

Trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí mong muốn Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thông tin về hoạt động của thành phố nói chung, hoạt động của HĐND Thành phố nói riêng. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách quan trọng đến gần hơn với cử tri và người dân.

Đến thăm Cơ quan đại diện Báo điện tử VnExpress tại TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM gửi lời chúc đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo nhân dịp 21-6. Đồng chí cũng chúc mừng Báo điện tử VnExpress đứng thứ 31 thế giới về lượng độc giả theo dõi.

Chủ tịch HĐND TPHCM tặng hoa chúc mừng Cơ quan đại diện Báo điện tử VnExpress tại TPHCM

Với lượng độc giả lớn, Chủ tịch HĐND TPHCM mong muốn Báo điện tử VnExpress tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của thành phố để tuyên truyền sâu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của TPHCM đến với bạn đọc.

* Đoàn lãnh đạo do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại TPHCM.

Clip: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến thăm, chúc mừng Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại TPHCM. Thực hiện: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò của Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ, góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, đồng thời góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển thành phố. Đồng chí khẳng định, thành phố luôn trân trọng những ý kiến phản biện, những thông tin mang tính xây dựng của các cơ quan báo chí để cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, tặng quà Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững ngọn lửa đam mê nghề nghiệp.

Đến thăm Văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến tập thể báo. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ trong việc phản ánh đời sống văn học nghệ thuật, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất phương Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, tặng quà Văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn báo tiếp tục đồng hành cùng thành phố, đưa hình ảnh thành phố đến với bạn đọc; lan tỏa những giá trị tích cực, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, chung tay đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

* Đoàn lãnh đạo do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM và Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại TPHCM.

Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại hai văn phòng nhân dịp 21-6.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn chúc mừng Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, và đội ngũ người làm báo công tác ở Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: HOÀN MINH

Thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM đã kịp thời phản ánh sinh động sự phát triển của thành phố; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và TPHCM đến với người dân.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại TPHCM. Ảnh: HOÀN MINH

Thời gian tới, TPHCM đảm nhận những trọng trách rất lớn, nhất là yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, giữ vai trò cực tăng trưởng, đi trước, làm mẫu và dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực.

Trên tinh thần đó, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ TPHCM trên mặt trận truyền thông.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH - THU HƯỜNG