Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Ngày 18-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại TPHCM

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đến thăm Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại TPHCM, Văn phòng đại diện TPHCM và Đông Nam bộ của Báo Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của thành phố.

Thời gian qua, Báo Đại Đoàn Kết đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo Nông nghiệp và Môi trường có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh nhanh, toàn diện các hoạt động của ngành nông nghiệp và bảo vệ môi trường...

Thông tin tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026); phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số…

Đoàn đến thăm Văn phòng đại diện TPHCM và Đông Nam bộ của Báo Nông nghiệp và Môi trường

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động, chủ trương, định hướng lớn, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống xã hội, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp, hiến kế tâm huyết của đội ngũ người làm báo vì sự phát triển nhanh, bền vững của TPHCM và vì lợi ích của nhân dân.

CẨM TUYẾT