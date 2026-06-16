Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã đến thăm Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Đông Nam bộ và Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM, nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngày 16-6, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí. Thực hiện: VĂN MINH

Đoàn đã đến thăm Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Đông Nam bộ (VTV Nam bộ) và Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại TPHCM.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của VTV Nam bộ và VOV tại TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao bề dày truyền thống, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cũng như những đóng góp quan trọng của VTV và VOV trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Đông Nam bộ, nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH

Thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM đã luôn đồng hành cùng thành phố, kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn phát triển của thành phố; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và TPHCM đến với người dân.

Các cơ quan báo chí không chỉ cung cấp thông tin kịp thời, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, mà còn là kênh phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến góp ý của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục nhận lãnh những trọng trách rất lớn, nhất là yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, giữ vai trò cực tăng trưởng, đi trước, làm mẫu và dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh các cơ quan báo chí là lực lượng và nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, lãnh đạo TPHCM bày tỏ mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ TPHCM trên mặt trận truyền thông.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong chúc đội ngũ những người làm báo luôn mạnh khỏe, giữ vững ngọn lửa nghề, tiếp tục có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng, vào sự phát triển chung của đất nước và TPHCM.

VĂN MINH