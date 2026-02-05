Tăng cường các hoạt động chăm lo tết, đảm bảo an sinh xã hội

Sáng 4-2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ, giải pháp tháng 2. Hai nội dung chính được tập trung thảo luận tại phiên họp là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP 2 con số và công tác chăm lo Tết Bính Ngọ, đảm bảo người dân vui xuân, đón tết đầm ấm.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá, những kết quả đạt được trong tháng 1 rất tích cực nhưng không được chủ quan, phải quyết tâm hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ khó khăn, nhưng thành phố có đủ các điều kiện, yếu tố và quyết liệt đạt được. “Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện, không nói khó không làm. Đừng thấy núi cao mà nản chí, phải đi mới đến”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh và yêu cầu thể hiện bản lĩnh người đứng đầu, phát huy tính năng động, sáng tạo, chuyển nền hành chính từ công vụ sang phục vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ, giải pháp tháng 2-2026. ẢNH: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ hoàn thiện kế hoạch tăng trưởng 2 con số, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Chủ tịch UBND TPHCM, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương để triển khai. Trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, con số, thời gian hoàn thành từng công trình, dự án. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra, như tập trung công tác lập quy hoạch tổng thể TPHCM; chuyển tư duy từ quản lý kiểm soát sang quản trị theo chỉ số, kết quả; triển khai các giải pháp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, chăm lo an sinh xã hội, chăm lo tết.

Theo ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất - công nghiệp TPHCM (Hepza), Hepza nỗ lực đưa thêm 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động trong năm 2026; tích cực thúc đẩy hình thành khu thương mại tự do (FTZ). Còn Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng thông tin, năm 2026, các khoản thu từ đất được giao là 62.000 tỷ đồng. Sở NN-MT và Sở Tài chính đã xác định danh mục 61 dự án phải xác định giá đất năm 2026 để tạo nguồn thu, đồng thời tháo gỡ cho các dự án, cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại phiên họp. ẢNH: VIỆT DŨNG

Liên quan đến chuẩn bị tết, Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị cho 2 tháng tết khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong đó, hàng bình ổn thị trường hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 23%-43% nhu cầu thị trường. Trong khi đó, theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam, tổng kinh phí chăm lo tết dự kiến là 2.123 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, kinh tế thành phố ngày càng phát triển, người dân phải được chăm lo tốt hơn, thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Do đó, cần tăng cường các hoạt động chăm lo tết, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là cấp xã cần thực hiện tốt công tác xã hội hóa, chăm lo tết chu đáo, không để ai bị bỏ lại phía sau.