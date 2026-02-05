Tết Việt - Nhịp cầu hữu nghị

Từ những giảng đường đại học ở TP Đà Nẵng đến các bản làng biên giới Việt - Lào (Quảng Trị), Tết Việt đang được lan tỏa theo cách rất riêng, qua những hoạt động trải nghiệm văn hóa giản dị mà ấm áp. Ở mỗi không gian, tết là nhịp cầu kết nối con người, vun đắp tình hữu nghị và gắn kết cộng đồng.

Đón tết ở giảng đường

Một buổi sáng cuối năm, trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), không khí xuân hiện lên từ những điều rất nhỏ. Trên dãy bàn dài đặt giữa sân trường, các bạn sinh viên quây quần bên giấy màu, bút vẽ, lá dong, gạo nếp.

Giữa những gương mặt trẻ trung ấy, Ladisa Bouakeo (sinh năm 2006, quốc tịch Lào), sinh viên ngành Sư phạm Tin học, đang cẩn thận tô từng nét hoa văn lên chiếc bao lì xì đỏ thắm. Ladisa bảo, đây là lần đầu bạn tự tay trang trí bao lì xì. Trong lúc làm, bạn được các bạn sinh viên Việt Nam kể cho nghe ý nghĩa của phong tục mừng tuổi ngày tết, đó là lời chúc bình an, may mắn đầu năm. “Nghe rất ấm áp”, Ladisa cười, tay vẫn không rời cây bút.

Quân dân tham gia hội thi gói và nấu bánh chưng xanh tại chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm 2026. ẢNH: VĂN THẮNG

Cách đó không xa, Xayyatiew Phoutsana (sinh năm 2007, quốc tịch Lào), sinh viên ngành Công nghệ thông tin, đang loay hoay với những chiếc lá dong và sợi lạt. Lần đầu gói bánh chưng, Xayyatiew được các bạn Việt Nam hướng dẫn từng công đoạn, từ xếp lá, đong nếp đến buộc lạt sao cho vuông vức. Điều khiến Xayyatiew ấn tượng nhất là chiếc bánh chưng Việt Nam lớn hơn nhiều so với bánh truyền thống ở quê nhà. “Bánh to để nhiều người cùng ăn, cùng chia sẻ. Tôi thấy Tết Việt rất coi trọng sự sum họp”, Xayyatiew nói.

Không gian sân trường rộn ràng tiếng cười nói xen lẫn tiếng cổ vũ quanh các trò chơi dân gian, từng nhóm sinh viên ngồi bên nồi bánh chưng đang đỏ lửa hay góc trang trí nơi những chiếc bao lì xì dần hoàn thiện dưới bàn tay người trẻ. Ở đó, sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế không còn khoảng cách, cùng làm, cùng trò chuyện, tạo nên một ngày hội Tết Việt gắn kết ấm áp.

Theo chị Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm, hiện nhà trường có gần 500 sinh viên quốc tế theo học, trong đó hơn 300 sinh viên ở ký túc xá. Các hoạt động tết được tổ chức không chỉ để “xem cho vui”, mà để sinh viên quốc tế thực sự tham gia, thực sự “chạm” vào văn hóa Việt Nam, từ phong tục đến tinh thần sẻ chia.

Không khí Tết Việt cũng lan tỏa tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) với chương trình “Tết trong tôi 2026”. Lần đầu đón tết xa nhà, Li Xue Mei (sinh năm 2004, quốc tịch Trung Quốc), sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với không gian trang trí, ẩm thực và sự gần gũi trong cách người Việt đón tết. Qua những hoạt động trải nghiệm, bạn hiểu thêm về Tết Việt, đồng thời có cơ hội giới thiệu nét văn hóa quê hương mình trong không gian giao lưu đa văn hóa.

Theo TS Nguyễn Hữu Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, những chương trình này giúp sinh viên quốc tế hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam mở rộng hiểu biết về các nền văn hóa khác. Những ngày tết cận kề, giảng đường trở thành nơi giữ lại mùa xuân cho những sinh viên phương xa.

Ấm tình Tết Việt vùng biên

Cách TP Đà Nẵng gần 200 cây số, tại xã biên giới Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị), không khí tết cũng đến sớm theo một cách khác. Tiếng cười nói vang lên khắp bản làng khi chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được tổ chức.

Trong sân nhà văn hóa, các học sinh Trường THCS nội trú La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) chăm chú theo dõi những người lính biên phòng Việt Nam thoăn thoắt xếp lá dong, thịt heo, đong nếp gói bánh chưng. Với nhiều em, đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến và trực tiếp tham gia vào một phong tục ngày tết của Việt Nam.

Souk Thi Da, học sinh Trường THCS nội trú La Cồ, bỡ ngỡ lúc đầu nhưng nhanh chóng hòa nhập khi được các chiến sĩ biên phòng hướng dẫn gói bánh. Em kể, phía sau chiếc bánh chưng vuông vức là câu chuyện về lòng biết ơn tổ tiên và tinh thần sum vầy của người Việt. “Em rất mong chờ được ăn thử chiếc bánh do chính tay mình gói”, Souk Thi Da cười nói.

Chương trình thêm rộn ràng với các trò chơi dân gian, hội thi gói và nấu bánh chưng. Ban tổ chức trao 1.000 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn tại xã Hướng Lập và các bản đối diện phía Lào; trao học bổng cho học sinh Trường THCS nội trú La Cồ, đồng thời hỗ trợ xây dựng công trình “Nghĩa tình nơi biên giới Việt Nam - Lào”.

Không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên trong dịp tết, những hoạt động này còn góp phần thắt chặt mối tình quân - dân, giữa hai bên biên giới. Từ những chiếc bánh chưng xanh, những phần quà tết giản dị, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào được bồi đắp một cách tự nhiên, ngày càng bền chặt.

Những hoạt động này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên trong dịp tết, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, góp phần giữ vững ổn định và an ninh khu vực biên giới.

XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG