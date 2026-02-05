Thêm cầu, thêm đường: Tết này đi lại thuận lợi hơn

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, nhiều dự án hạ tầng giao thông được đưa vào khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, du xuân.

Xóa kẹt xe nút giao An Phú

Thường đi lại tuyến cao tốc TPHCM - Dầu Giây, những ngày qua anh Võ Văn Trí (ngụ phường Sài Gòn) tỏ ra hào hứng vì mỗi lần đi qua nút giao An Phú vào giờ cao điểm không còn mất thêm 20-30 phút do ùn tắc kéo dài... Có mặt vào trưa 4-2, phóng viên ghi nhận dù vào lúc cao điểm, lượng phương tiện tăng mạnh, nhưng tình trạng kẹt, ùn tắc xe cộ tại nút giao An Phú giảm rõ rệt.

Hầm chui HC1-02 dự án nút giao thông An Phú (TPHCM) đưa vào khai thác giảm ùn tắc giao thông.

Vấn đề kẹt xe ở nút giao An Phú được giải quyết khi ngày 2-2 vừa qua hầm chui HC1-02 (dài khoảng 480m, gồm hai chiều, mỗi chiều hai làn xe) đã thông và kết nối trực tiếp tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ. Trước đó, nhánh cầu vượt N2 (chữ C) kết nối từ tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây về phía đường Mai Chí Thọ (ngã ba Cát Lái) đã được đưa vào khai thác cuối tháng 12-2025 giúp tách dòng phương tiện, giảm ùn tắc.

Như vậy, tại đây đã có 3 hạng mục đưa vào vận hành: hầm chui HC1-02, hầm chui HC1-01 và nhánh cầu vượt N2. Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, việc đưa hầm chui HC1-02 vào vận hành cùng các hạng mục đã hoàn thành đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng vận tải trong giai đoạn cao điểm đi lại dịp tết.

“Vuốt êm” đường đèo, thêm trạm dừng chân

Theo Ban Quản lý dự án 5 (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng), trước phản ánh của người dân về tình trạng thi công ngổn ngang, thiếu cảnh báo gây nguy hiểm (đặc biệt vào ban đêm), ảnh hưởng đến người dân và các phương tiện tham gia giao thông thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 28B (tỉnh Lâm Đồng), hiện các nhà thầu và các đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Cụ thể, các đoạn đã thảm nhựa được lắp đặt cọc tiêu, biển báo và sơn kẻ vạch. Đặc biệt, để giải quyết điểm nghẽn tại cầu cạn số 4 (Km 46+300, đèo Đại Ninh) - nơi thường xuyên tắc nghẽn do các xe đối đầu, đơn vị thi công đang khẩn trương láng nhựa vuốt nối êm thuận và bố trí người trực gác, điều tiết giao thông tại hai đầu. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo thông suốt, an toàn cho người dân lưu thông về quê đón tết. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng, với tổng chiều dài tuyến khoảng 68km, nối 2 điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt - Mũi Né.

Ngày 4-2, đại diện Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, vừa qua trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có thêm 1 trạm dừng nghỉ tạm tại Km205 đi vào hoạt động. Như vậy, hiện trên tuyến cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa có 4 trạm dừng nghỉ, gồm: 1 trạm chính thức tại Km4 thuộc đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; 2 trạm dừng nghỉ tạm tại Km47 (đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) và Km113 (đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo).

Cùng ngày, Cục Đường bộ Việt Nam có công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường bộ cao tốc dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân 2026 và phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Liên quan đến 2 cây xăng trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây ngừng bán, khiến tuyến gần 400km từ TPHCM đi Nha Trang không còn điểm tiếp nhiên liệu, ngày 4-2, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh (Bộ Công thương) đã ký công văn gửi Sở Công thương tỉnh Đồng Nai trả lời về đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước nêu rõ, căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định sửa đổi, bổ sung hiện hành, thẩm quyền cấp mới, cấp lại, sửa đổi, gia hạn hoặc thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc Sở Công thương địa phương.

