Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, 3 mẹ con tử vong

Rạng sáng 5-2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận khiến 3 người tử vong.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường khám nghiệm điều tra

Người dân địa phương cho biết, khoảng hơn 1 giờ sáng, họ bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ nhỏ kèm tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi kiểm tra, phát hiện căn nhà trong hẻm bốc cháy dữ dội, cửa khóa kín. Do hẻm nhỏ, không gian chật hẹp, người dân không thể tiếp cận sâu vào bên trong để dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM phối hợp Công an phường Đông Hưng Thuận nhanh chóng có mặt, triển khai nhiều hướng tiếp cận, sử dụng vòi chuyên dụng khống chế đám cháy. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ và hai trẻ em đã tử vong.

Theo người dân địa phương, ba nạn nhân là mẹ và hai con, sinh sống trong căn nhà xảy ra cháy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

