Xã hội

Lãnh đạo TPHCM thăm thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”

SGGPO

Sáng 20-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm đội hình “Mùa hè số” và nhóm hỗ trợ các tổ chuyển đổi số cộng đồng đang thực hiện nhiệm vụ tại phường Cầu Kiệu.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cầu Kiệu, trước các quầy tiếp nhận hồ sơ, đội hình "Mùa hè số" đã tận tình hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh, đăng nhập các nền tảng số, hoàn thiện hồ sơ trực tuyến và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời, đội hình “Mùa hè số” hỗ trợ đảng viên thực hiện 4 thủ tục hành chính trên nền tảng số.

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Đoàn đại biểu đến thăm đội hình “Mùa hè số” tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cầu Kiệu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn công tác cũng tìm hiểu công trình “Số hóa di tích lịch sử” do thanh niên phường triển khai.

Tại Trường Tiểu học Đông Ba, nơi các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng đang hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu như Công dân số TPHCM, VNeID, VssID, eTax Mobile, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần xung kích của lực lượng thanh niên trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

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Trao quà động viên đội hình “Mùa hè số”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại các điểm đến, đồng chí Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tình nguyện, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ thành phố trong việc hỗ trợ người dân, đảng viên tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số từ cơ sở.

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Đồng chí Lê Quốc Phong trò chuyện cùng các lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng tại điểm Trường Tiểu học Đông Ba. Ảnh: VIỆT DŨNG

479 đội hình “Mùa hè số” ra quân tại 168 phường, xã, đặc khu

- 479 đội hình với 8.165 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

- Hỗ trợ người dân và đảng viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính số, phổ cập kỹ năng số, ứng dụng AI, số hóa tài liệu và làm sạch dữ liệu.

- Sau 10 ngày triển khai, đã tổ chức 355 buổi hướng dẫn, tuyên truyền cho 20.325 người dân và đảng viên.

>> Một số hình ảnh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thăm đội hình “Mùa hè số” tại phường Cầu Kiệu. Ảnh: VIỆT DŨNG

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Từ khóa

Mùa hè số tổ công nghệ số cộng đồng tình nguyện Thanh niên

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