Giáo dục

Thanh niên tình nguyện đội mưa tiếp sức sĩ tử

SGGPO

Sáng 11-6, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.

Đoàn viên, thanh niên dùng ô dù che mưa đưa đón thí sinh vào điểm thi
Đoàn viên, thanh niên dùng ô dù che mưa đưa đón thí sinh vào điểm thi

Sáng 11-6, trước giờ diễn ra môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn. Tuy vậy, ngay từ sáng sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" mặc áo mưa vẫn túc trực trước khu vực cổng trường, tận tình hướng dẫn vị trí phòng thi, giữ đồ, hỗ trợ nước uống miễn phí, cầm ô dù che mưa đưa đón các thí sinh vào điểm thi.

Song song đó, đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ các thí sinh, phụ huynh thí sinh sắp xếp gọn gàng nơi tập kết phương tiện, góp phần tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường...

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Đoàn viên, thanh niên cầm ô dù che mưa đưa đón thí sinh vào điểm thi

Sáng 11-6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, gần 18.600 thí sinh ở tỉnh Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Để phục vụ kỳ thi, tại 35 điểm thi, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 797 phòng thi chính thức, 70 phòng chờ; đồng thời, điều động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên… làm nhiệm vụ.

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Đoàn viên, thanh niên cầm ô dù che mưa đưa đón thí sinh vào điểm thi

Theo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, sáng 11-6, có 35 đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với sự tham gia của hơn 1.600 lượt đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt ra quân tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh để hỗ trợ, tiếp sức tinh thần và đồng hành cùng các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Đoàn viên, thanh niên dùng mang áo mưa cầm chai nước để trao cho các thí sinh

Với phương châm “Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ”, các đội hình tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: bố trí điểm giữ đồ, sắp xếp, giữ xe miễn phí, phối hợp hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và người nhà tại khu vực thi, phát nước uống miễn phí, hỗ trợ các trường hợp quên giấy tờ, đến muộn hoặc phát sinh tình huống đột xuất; tại một số điểm thi, từ sáng sớm, đoàn viên, thanh niên còn bố trí các “đội xe ôm miễn phí” hỗ trợ đưa đón thí sinh...

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Trao chai nước hỗ trợ các thí sinh

Cùng thời điểm, tại các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” do Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo triển khai đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực: phát nước, bút viết, giữ đồ miễn phí, sắp xếp, trông giữ xe miễn phí, phối hợp phân luồng giao thông trước cổng trường, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm thi; tổ chức các đội xe ôm miễn phí hỗ trợ thí sinh ở xa, thí sinh đến muộn hoặc gặp sự cố trên đường đến điểm thi...

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Sắp xếp phương tiện gọn gàng trước cổng trường

Những việc làm nhân văn cao đẹp trên của đoàn viên, thanh niên đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp các thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng với tâm thế vững vàng và tự tin nhất. Đồng thời, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và cống hiến của tuổi trẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nghệ An có hơn 42.000 thí sinh dự thi. Toàn tỉnh đã bố trí tại 71 điểm thi với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh huy động hơn 4.300 giáo viên làm giám thị và huy động gần 2.000 người làm công tác phục vụ tại các điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Tại tỉnh Thanh Hóa có tổng số 42.867 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh đã thành lập 83 điểm thi với 1.865 phòng thi chính thức, 83 phòng thi dự phòng và 99 phòng chờ. Toàn tỉnh huy động hàng ngàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia công tác coi thi.

>> Một số hình ảnh đoàn viên, thanh hỗ trợ thí sinh:

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Hà Tĩnh Nghệ An Thanh Hóa đoàn viên thanh niên thanh niên tình nguyện thí sinh dự thi

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