Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Bình

Ngày 25-7, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ; cùng lãnh đạo Quân khu 9, TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động đồng chí Lê Quang Tùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967; quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cử nhân Chính trị; trình độ lý luận chính trị Cử nhân. Đồng chí Đỗ Thanh Bình từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, như: Phó Trưởng ban Thường trực, rồi Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang trước đây; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

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TUẤN QUANG