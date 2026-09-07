Phát hiện bút khắc tên "Ngô Học" và ví da có chữ "Trọng Thanh" khi khai quật hài cốt liệt sĩ

Sáng 7-9, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum và Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), các đội lấy mẫu phát hiện nhiều di vật có ghi thông tin.

Đội lấy mẫu đã phát hiện 1 chiếc bút khắc tên Ngô Học. Ảnh: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, phường Đăk Cấm, Đội lấy mẫu số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Đăk Cấm phát hiện một cây bút khắc tên “Ngô Học” tại phần mộ số 4, hàng 1, lô 8.

Chiếc bút khắc tên Ngô Học được tìm thấy. Ảnh: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Trước đó, ngày 6-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, Đội lấy mẫu số 5 phát hiện một chiếc ví da tại phần mộ số 10, hàng 8, khu B. Bên trong ví có dãy số “20/3/70” và dòng chữ ký viết tay mang tên “Trọng Thanh”, được an táng cùng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Chiếc ví da được phát hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ vào ngày 6-9. Ảnh: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Phần lớn hiện vật đã hư hỏng, bong tróc, hoen ố sau nhiều thập niên nằm dưới lòng đất, song dòng chữ bên trong chiếc ví vẫn còn khá rõ.

Dòng chữ khá rõ nét bên trong chiếc ví. Ảnh: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, chữ ký trên ví nhiều khả năng là tên liệt sĩ, còn dãy số phía trên có thể là ngày, tháng, năm nhập ngũ.

Đội lấy mẫu số 5 đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15-9. Đến nay, lực lượng đã khai quật 298/420 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

NGUYỄN TRANG