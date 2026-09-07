Thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận

Sáng 7-9, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho nạn nhân bị thương trong vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận.

Nạn nhân là em T.P.U. (sinh năm 2010), bị bỏng trong vụ cháy xảy ra rạng sáng 5-9 tại khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng mặt xây xát, hai tay và hai chân bị bỏng nặng. Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân hiện tạm ổn, tiếp xúc tốt. Thời gian tới, các bác sĩ tiếp tục điều trị những vùng tổn thương nặng bằng phương pháp ghép da.

Tại bệnh viện, đồng chí Phạm Minh Tuấn động viên em T.P.U. giữ vững tinh thần, tuân thủ phác đồ điều trị để sớm hồi phục; đồng thời trao 50 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân.

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận phối hợp các đoàn thể địa phương tiếp tục theo dõi, kịp thời hỗ trợ hoặc đề xuất giải pháp trợ giúp gia đình trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm hỏi, động viện em U. Ảnh: MH

Trước đó, lúc 1 giờ 55 ngày 5-9, vụ cháy xảy ra tại căn nhà kết hợp kinh doanh tạp hóa, rau củ quả ở địa chỉ 10/29B đường TTN12, khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy lúc 2 giờ 5 và dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 10 cùng ngày.

Vụ cháy khiến ông T.V.T. (sinh năm 1986) tử vong tại chỗ; bà Đ.T.N. (sinh năm 1986, vợ ông T.) và em T.P.U. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến 14 giờ cùng ngày, bà N. tử vong do vết thương quá nặng.

Trong ngày 5-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận đã thăm hỏi và trao hỗ trợ 22 triệu đồng cho các nạn nhân.

NGUYỄN TÂN