KOL: Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao

Ngày 7-9, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026 diễn ra tại TPHCM, quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước.

Hội nghị do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Liên minh Niềm tin số, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và VCCorp phối hợp tổ chức, với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”. Nội dung tập trung vào sức ảnh hưởng, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người sáng tạo nội dung trong môi trường số.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu đề dẫn, nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, cho rằng KOL, KOC và những người có sức ảnh hưởng đang góp phần đưa thông tin đến cộng đồng bằng uy tín và sức lan tỏa của mình.

Theo ông, khi một câu chuyện có thể tiếp cận hàng triệu người, một quan điểm có thể tạo ra thảo luận xã hội, trách nhiệm bảo vệ niềm tin không còn chỉ thuộc về báo chí, cơ quan nhà nước hay các thiết chế truyền thống. Cuộc khủng hoảng niềm tin trên không gian số ngày càng rõ khi người dùng khó phân biệt thông tin thật - giả. Nghiên cứu năm 2026 của Viện Nghiên cứu Báo chí thuộc Đại học Oxford cho thấy chỉ 37% người được khảo sát tin vào tin tức phần lớn thời gian, mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Cùng với đó, AI và deepfake có thể làm giả khuôn mặt, giọng nói, hình ảnh, video, khiến thông tin sai lệch lan truyền nhanh, tác động đến cá nhân, doanh nghiệp, thị trường và nhận thức xã hội.

Nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương phát biểu tại hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

Tại phiên chuyên đề “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo”, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), nhấn mạnh sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm với cộng đồng càng cao. Theo ông, thước đo của KOL đang chuyển từ độ phủ sang uy tín và trách nhiệm; giá trị bền vững phải được xây dựng trên niềm tin và đạo đức nghề nghiệp.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại hội nghị

Các diễn giả cũng lưu ý AI tạo sinh đang thay đổi cách sản xuất nội dung. Người sáng tạo cần minh bạch khi sử dụng AI, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ và phân biệt rõ sự thật với quan điểm.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu tham quan, trải nghiệm Digital Trust Zone với các công nghệ nhận diện deepfake, kiểm tra nguồn tin và giải pháp an toàn, bảo mật, niềm tin số.

Đại biểu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị KOL Summit 2026

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số - Từ cam kết đến hành động”, ra mắt mạng lưới CLB Niềm tin số toàn quốc tại 34 tỉnh, thành và ký cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn người có ảnh hưởng.

MẠNH THẮNG