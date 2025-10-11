Lãnh đạo xã Hưng Long thăm và chúc mừng Công ty VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 9-10, đoàn công tác của Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long (TPHCM) đã đến thăm và chúc mừng Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) – doanh nghiệp đang vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước – một mô hình trọng điểm trong lĩnh vực môi trường của TPHCM, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Đoàn công tác của Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long (TPHCM) đã đến thăm và chúc mừng Công ty VWS nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Đoàn công tác do ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Long dẫn đầu. Cùng tham gia có đại diện Ban Chỉ huy Công an xã, các đoàn thể và cán bộ địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Hồng gửi lời chúc mừng đến Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên của VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ông đánh giá cao vai trò và những đóng góp của doanh nghiệp trong lĩnh vực xử lý chất thải, bảo vệ môi trường cũng như công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhiều năm qua, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chăm lo Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và góp phần xây dựng nông thôn mới. Sự đồng hành của VWS đã góp phần giúp địa phương vừa phát triển kinh tế, vừa nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Hưng Long cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể công ty vì đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần giữ vững an sinh xã hội. Ông Hồng bày tỏ mong muốn thời gian tới, VWS tiếp tục phát triển bền vững, đầu tư công nghệ hiện đại, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với địa phương để cùng chung tay thực hiện các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển xanh và bền vững.

Đoàn đến tham quan nhà máy thu gom xử lý nước rỉ rác

Bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo xã Hưng Long quan tâm, đến thăm và động viên nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ông David Dương, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty VWS cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên to lớn để VWS tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu “làm sạch cho hôm nay, giữ gìn cho mai sau”. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của chính quyền các cấp, đặc biệt là xã Hưng Long giúp doanh nghiệp tháo gỡ nhiều khó khăn và yên tâm đầu tư lâu dài”.

Ông David Dương chia sẻ, trong định hướng phát triển sắp tới, VWS tiếp tục chú trọng đổi mới công nghệ, tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng rác thải, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, tận dụng chất thải để phát điện – mô hình đang được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng. Cùng với đó, công ty luôn đặt yếu tố con người và môi trường làm trung tâm của chiến lược phát triển.

“Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình không chỉ xử lý chất thải mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, VWS luôn quan tâm đến người lao động, nâng cao phúc lợi, đào tạo tay nghề, đồng thời thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến người yếu thế trong xã hội” - ông David Dương nói.

Công ty VWS là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài của doanh nhân Việt kiều David Dương làm chủ đầu tư. Sau gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, VWS đã trở thành một trong những đơn vị chủ lực của TPHCM trong lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt, với công suất tiếp nhận lên tới 10.000 tấn rác/ngày, góp phần quan trọng trong việc duy trì vệ sinh môi trường và giảm tải ô nhiễm cho hơn 10 triệu dân khu vực đô thị TPHCM.

Không chỉ tập trung vào công nghệ xử lý, VWS còn đặc biệt chú trọng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hàng năm, công ty phối hợp với địa phương trao tặng hàng trăm phần quà Tết, học bổng cho học sinh vượt khó, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tham gia nhiều chương trình vì cộng đồng tại xã Hưng Long và các tỉnh lân cận. VWS luôn tiên phong hỗ trợ nhiều tỷ đồng kinh phí cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ, thiên tai; giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đoàn đến tham quan trung tâm điều hành của nhà máy thu khí gas đốt phát điện

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, thể hiện sự gắn bó giữa chính quyền và doanh nghiệp. Hai bên cùng trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ định hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh xã Hưng Long vừa sáp nhập hành chính, quy mô quản lý và khối lượng công việc đều tăng lên.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Hưng Long khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Công ty VWS hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng xã Hưng Long trở thành đô thị sinh thái, văn minh và phát triển bền vững.

QUANG KHOA