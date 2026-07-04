Lễ giỗ lần thứ 58 của 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc

Dự lễ có các đồng chí: Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng thân nhân 32 dân công hỏa tuyến đã hy sinh, các cựu dân công hỏa tuyến và người dân địa phương.

Tại Khu di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 32 dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy dâng hương tưởng niệm

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại khu di tích

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, phát biểu ôn lại truyền thống, lễ giỗ 32 dân công hỏa tuyến là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Lộc. Sự hy sinh của 32 dân công hỏa tuyến đã trở thành một phần thiêng liêng trong lịch sử địa phương, nhắc nhở thế hệ hôm nay sống xứng đáng với những người đã ngã xuống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo phát biểu ôn lại truyền thống "Đêm trắng Vĩnh Lộc"

Cách đây 58 năm, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Vĩnh Lộc là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, giáp căn cứ Vườn Thơm và căn cứ Củ Chi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều thanh niên Vĩnh Lộc lên đường nhập ngũ. Nhiều người tham gia dân công hỏa tuyến để vận chuyển vũ khí, thuốc men và tải thương phục vụ chiến trường.

Những hàng ghế trang trọng tưởng niệm 32 dân công hỏa tuyến

Đêm 15-6-1968 (nhằm ngày 20-5 âm lịch), đoàn dân công hỏa tuyến gần 100 người thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, tải thương. Khi đoàn vượt qua cánh đồng bưng Láng Sấu thì bị trực thăng địch phát hiện, xả đạn dữ dội. Sau trận càn quét, 32 dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh, trong đó có 25 nữ, 7 nam; 23 người khác bị thương.

Đồng chí Trần Văn Bảy trao quà đến các cựu dân công hỏa tuyến và thân nhân 32 dân công hỏa tuyến hy sinh

Các đại biểu trao quà đến cựu dân công hỏa tuyến và thân nhân các dân công hỏa tuyến hy sinh

Có mặt tại lễ giỗ, ông Phan Văn Bảy, em trai liệt sĩ Phan Thị Tạo, nghẹn ngào, "Trong 32 dân công hỏa tuyến hy sinh, phần lớn chỉ ở tuổi mười tám, đôi mươi. Có người chưa kịp lập gia đình, có người đã là cha, là mẹ, tạm gác lại hạnh phúc riêng để lên đường phục vụ chiến đấu. Chứng kiến quê hương Vĩnh Lộc hôm nay đổi thay, phát triển và thế hệ trẻ kính cẩn dâng hương, tri ân các liệt sĩ, chúng tôi càng thêm xúc động, tự hào".

Các cựu dân công hỏa tuyến cùng thân nhân 32 dân công hỏa tuyến tại lễ giỗ

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng cựu dân công hỏa tuyến, thân nhân dân công hỏa tuyến hy sinh

Dịp này, xã Vĩnh Lộc trao 55 phần quà tri ân đến các cựu dân công hỏa tuyến và thân nhân 32 dân công hỏa tuyến hy sinh.

THU HOÀI