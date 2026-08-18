Lễ giỗ lần thứ 85 của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Ngày 18-8 (tức mùng 6-7 Âm lịch), tại Khu lưu niệm và Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với Hội đồng họ Hà Việt Nam, Hội đồng gia tộc họ Hà xã Cẩm Hưng tổ chức lễ dâng hương và lễ giỗ Tổng Bí thư Hà Huy Tập lần thứ 85.

Phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng

Tại buổi lễ, các đại biểu, con cháu dòng tộc đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Nghi thức lễ giỗ Tổng Bí thư Hà Huy Tập lần thứ 85

Lễ giỗ Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là hoạt động tưởng niệm thường niên tại quê nhà xã Cẩm Hưng mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử cách mạng, về những đóng góp và sự hy sinh của các thế hệ đi trước; từ đó bồi đắp lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đây cũng là dịp nhắc nhớ về truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương Hà Tĩnh. Từ đó, những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và lý tưởng cống hiến tiếp tục được trao truyền, trở thành động lực để mỗi thế hệ hôm nay chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), một vùng quê hiếu học, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (giai đoạn 1936-1938), đồng chí Hà Huy Tập đã cùng Trung ương lãnh đạo cách mạng vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc xây dựng đường lối, khôi phục tổ chức Đảng và phong trào quần chúng… Ngày 28-8-1941, đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp xử bắn. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập là tấm gương sáng ngời của một nhà lãnh đạo tiền bối, nhà lý luận xuất sắc, chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

DƯƠNG QUANG