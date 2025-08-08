Chính trị

Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN

Sáng 8-8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội), Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN, nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28-7-1995 – 28-7-2025) và 58 năm Ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 – 8-8-2025).

Le thuong co 1.jpg
Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN. Ảnh: VIẾT CHUNG

Lễ thượng cờ được tổ chức hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN, được tất cả các nước thành viên ASEAN thực hiện, nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực.

Le thuong co 2.jpg
Le thuong co 3.jpg
Cờ các quốc gia trong ASEAN tung bay trước trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kể từ khi được thành lập đến nay, ASEAN đã duy trì được sự phát triển mạnh mẽ, dần trở thành một động lực quan trọng đối với các tiến trình trong khu vực. Quan hệ đối ngoại của ASEAN không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, qua đó góp phần bảo đảm tốc độ tăng trưởng ấn tượng của ASEAN. Đây là minh chứng cho bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN.

Le thuong co 5.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN. Ảnh: VIẾT CHUNG
Le thuong co 4.jpg
Các đại biểu dự Lễ thượng cờ ASEAN. Ảnh: VIẾT CHUNG

Năm 2025 đánh dấu mốc son 30 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Tham gia ASEAN vào thời điểm bắt đầu đổi mới, hội nhập, hành trình gắn bó cùng ASEAN 30 năm qua thể hiện nhất quán chủ trương của Việt Nam luôn coi hợp tác, liên kết ASEAN là ưu tiên hàng đầu, là sự lựa chọn chiến lược, luôn nỗ lực, đóng góp hết mình vì một ASEAN đoàn kết, phát triển vững mạnh.

BÍCH QUYÊN

