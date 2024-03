Lên kế hoạch đảm bảo điện cho các tháng 4, 5, 6, 7

Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định năm 2024 sẽ không còn thiếu điện như năm 2023. Ảnh minh họa

Theo Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập đoàn, đơn vị như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia…

Trong đó, EVN phải bám sát diễn biến thời tiết (nhiệt độ, thủy văn), tình hình vận hành các nguồn điện để điều chỉnh, điều tiết hợp lý các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đảm bảo dự phòng cho hệ thống điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

EVN cần chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia huy động hợp lý các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia để đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân; đảm bảo phù hợp với cam kết tại hợp đồng thỏa thuận thương mại mua bán điện, cung cấp nhiên liệu đã ký kết (đặc biệt là các hợp đồng thỏa thuận thương mại với các dự án nhà máy điện BOT), biểu đồ cấp than cho sản xuất điện trong năm 2024, kế hoạch cấp khí cho sản xuất điện năm 2024…

Bộ trưởng Bộ Công thương cũng yêu cầu EVN phối hợp với PVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc và chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện tính toán, cập nhật và công bố nhu cầu huy động điện đảm bảo bám sát thực tế, đảm bảo đủ thời gian để các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện chuẩn bị đủ nguồn than cho sản xuất điện theo kế hoạch, đồng thời duy trì đủ lượng than tồn kho theo định mức (đặc biệt là đối với các nhà máy nhiệt điện BOT và các nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu).

Chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công thương chủ yếu tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính. Thứ nhất, tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành các dự án nguồn điện, tăng cường năng lực truyền tải, đặc biệt là đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối (nỗ lực đóng điện vào tháng 6-2024).

Thứ hai, đảm bảo cung cấp đủ và liên tục nhiên liệu cho phát điện (điện than và điện khí). Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận hành thiết bị tại các nhà máy điện, khắc phục sự cố có thể xảy ra. Thứ tư, điều tiết hợp lý thủy điện để dự phòng cho cao điểm mùa khô. Thứ năm, tăng cường rà soát hành lang đường dây - hệ thống truyền tải điện (các đường dây 500kV, 200kV). Thứ sáu, tăng cường tiết kiệm điện.

Trong tháng 2 và 3, Bộ Công thương đã tổ chức các đoàn làm việc với các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối để rà soát tình hình đảm bảo điện cho mùa khô và cho cả năm 2024. Ngày 28-3, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành thêm chỉ thị yêu cầu bằng mọi cách phải đảm bảo điện cho các tháng cao điểm mùa khô năm nay.

Còn theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29-3, điểm mới năm nay là Bộ Công thương đã ban hành riêng một kế hoạch về đảm bảo điện cho các tháng mùa khô: 4, 5, 6, 7.

Bộ Công thương đã làm việc với EVN và các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty để chủ động bàn vấn đề cung ứng, điều độ điện mùa khô. “Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng trong năm 2024 sẽ không lặp lại tình trạng thiếu điện như năm ngoái”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

VĂN PHÚC