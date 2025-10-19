Liên Bỉnh Phát thắng giải lớn tại nước ngoài

Tối 18-10, Liên Bỉnh Phát chính thức được xướng tên hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Golden Bell Awards (Giải Kim Chung), đưa anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên làm nên kỳ tích tại một trong những giải thưởng uy tín ở châu Á.

Xúc động chia sẻ khi nhận giải, Liên Bỉnh Phát cho biết anh xem đây là phần thưởng cho cả một hành trình dài của mình và của những người đã đồng hành, tin tưởng bản thân trên con đường nghệ thuật.

Nhưng hơn tất cả, anh cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của một nghệ sĩ Việt Nam khi mang câu chuyện và tinh thần Việt ra thế giới.

Liên Bỉnh Phát vỡ òa cảm xúc khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Chung. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý trong suốt 60 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ nước ngoài đoạt danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất ngay trong lần đầu ra mắt tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim Bác sĩ tha hương (The Outlaw Doctor), Liên Bỉnh Phát đã mang đến màn trình diễn đầy thuyết phục khi lột tả thành công sự giằng xé nội tâm giữa thiên chức lương y và những thách thức khắc nghiệt nơi đất khách. Anh cũng thể hiện khả năng tiết chế cảm xúc tinh tế và chiều sâu tâm lý phức tạp.

Nam diễn viên chọn áo dài truyền thống khi xuất hiện trên sân khấu nhận giải. Ảnh: NVCC

Ngay sau thành công lớn này, Liên Bỉnh Phát hứa hẹn tiếp tục mang đến cho khán giả những vai diễn ấn tượng với hai dự án Quán Kỳ Nam và Bẫy tiền.

Đáng chú ý, hai vai diễn mới này mang những màu sắc khác biệt, một thuộc thể loại tâm lý sâu sắc, một mang hơi hướng ly kỳ, giật gân.

Trong đó, Quán Kỳ Nam đánh dấu màn tái hợp với đạo diễn Leon Lê (người từng hợp tác thành công trong Song Lang) trong một tác phẩm điện ảnh nghệ thuật lấy bối cảnh TPHCM thập niên 1980.

Nam diễn viên sánh vai bạn diễn nước ngoài trên thảm đỏ. Ảnh: NVCC

Trong phim, anh vào vai Khang, một dịch giả trẻ gặp gỡ và tìm thấy sự đồng điệu với một người phụ nữ lớn tuổi (do Đỗ Hải Yến thủ vai).

Còn với dự án điện ảnh Bẫy tiền, Liên Bỉnh Phát sẽ thủ vai chính Đăng Thức - một chuyên viên tài chính rơi vào vòng xoáy của trò chơi tiền tài. Bộ phim khai thác một chủ đề nóng hổi của xã hội hiện đại: vấn nạn lừa đảo qua điện thoại và tội phạm công nghệ cao.

Bẫy tiền dự kiến ra mắt vào ngày 21-11 trong khi Quán Kỳ Nam dự kiến ra rạp 1 tuần sau đó, ngày 28-11.

HẢI DUY