Liên danh Kajima – Hòa Bình làm Tổng thầu D&B dự án AEON Tân An trị giá gần 550 tỷ đồng

Ngày 18-5-2024, Công ty TNHH AEON Việt Nam cùng Tổng thầu Kajima - Hòa Bình chính thức khởi công xây dựng dự án AEON Tân An tại Thành phố Tân An (Long An). Tổng giá trị hợp đồng thi công dự án đạt gần 550 tỷ đồng