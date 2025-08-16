Lợi ích của chim yến - Giá trị quý báu cho sức khỏe và nền kinh tế địa phương

Giữa biển trời mênh mông, từng đàn chim yến nhỏ bé vẫn ngày ngày chao liệng, mang theo món quà vô giá từ thiên nhiên – tổ yến đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Yến sào không chỉ là "vàng trắng" mang lại nguồn dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe mà còn là động lực phát triển kinh tế-xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ mùa màng cho người nông dân.

Nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe: Tổ yến chứa hơn 18 loại acid amin và 31 nguyên tố đa vi lượng, là thực phẩm cao cấp giúp bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hồi phục sức khỏe và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong. Từ bao đời nay, yến sào được xem là “báu vật” của biển trời, phù hợp với mọi đối tượng.

Chim yến làm tổ trên vách đá hoa cương

Động lực phát triển Kinh tế – Xã hội: Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, chim yến và nghề khai thác yến sào đã trở thành ngành kinh tế đặc thù của Khánh Hòa, tạo sinh kế cho hàng ngàn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương và thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch, dịch vụ, xuất khẩu.

Ngành nghề yến sào giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương

Bảo vệ mùa màng cho nhà nông: Thức ăn chủ yếu của chim yến là côn trùng bay như rầy nâu, rầy xanh, mối. Do đó, chim yến có thể được xem là loài vật đấu tranh sinh học hiệu quả, giúp bảo vệ mùa màng cho người nông dân.

Đội chống săn bắt chim yến giải cứu các chú chim bị mắc lưới

Sau khi giải cứu, các chú chim yến được thả bay về tự nhiên

Chim yến bị dính lưới thường khó hồi phục do tổn thương ở móng chân và cánh

Chung tay bảo vệ loài chim yến quý giá: Công ty Yến sào Khánh Hòa kiên định mục tiêu bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên yến sào. Các trung tâm nghiên cứu được thành lập để chăm sóc và phục hồi những cá thể chim yến bị thương, đảm bảo sự phát triển của quần thể chim yến.

Những con chim yến yếu ớt, chim non được mang về nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học

Chim yến được theo dõi sát sao, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và môi trường phù hợp để phục hồi

Các kỹ thuật viên tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học như những “bảo mẫu” tận tụy của chim yến, chăm sóc một cách nhẫn nại

Chim yến – niềm tự hào của biển đảo Khánh Hòa, món quà quý cho sức khỏe và nguồn lực vững bền cho kinh tế quê hương. Hãy cùng chung tay bảo vệ an toàn loài chim yến quý giá này.

K.H