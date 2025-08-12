Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025

Những kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm 2025 đã khẳng định vị thế của XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu trong ngành xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với nhiều số liệu tích cực, cho thấy sự tăng trưởng ổn định và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Kết quả kinh doanh nổi bật: Tổng doanh thu tiêu thụ đạt 3.394,275 tỷ đồng. Doanh thu vé xổ số truyền thống đạt 3.369,994 tỷ đồng, tăng 170,087 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 332,737 tỷ đồng, tương đương 50,14% kế hoạch năm. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã nộp 1.427,430 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng 318,999 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Mục tiêu nộp ngân sách cả năm 2025 là 2.130 tỷ đồng và công ty đang phấn đấu vượt từ 5% đến 10% chỉ tiêu này.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội như: Hỗ trợ xây 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại Tây Ninh, tài trợ cho Quỹ Khuyến học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hỗ trợ công tác giáo dục, trao quà tết cho các hộ nghèo, khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Bà Rịa – Vũng Tàu… với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng

Trao tặng nhà Đại Đoàn Kết do Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu tài trợ

Định hướng cuối năm 2025

Công ty cam kết tiếp tục quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Một số nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: Hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước 2.130 tỷ đồng và phấn đấu vượt mức; Tăng cường quảng bá ý nghĩa "Ích nước – Lợi nhà" của loại hình xổ số truyền thống; Phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi làm giả vé số và hoạt động số đề bất hợp pháp; Tiếp tục thực hiện tốt công tác từ thiện – an sinh xã hội; Chuẩn bị cho việc sáp nhập công ty theo chỉ đạo của Bộ Tài chính…

HỒNG MINH