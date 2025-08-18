Yến Sào Khánh Hòa trao quà khủng tại Đà Nẵng: 3 khách hàng may mắn rinh xe hơi, xe máy

Công ty Yến Sào Khánh Hòa đang triển khai Chương trình Khuyến mại Tri ân khách hàng lớn nhất năm 2025. Khi mua bất kỳ sản phẩm nước yến SANEST hoặc SANVINEST chính hãng, khách hàng có cơ hội tham gia vòng quay may mắn với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 16-8 vừa qua, không khí tại thành phố Đà Nẵng trở nên sôi động khi Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ trao thưởng cho 3 khách hàng may mắn trong chương trình "Tri ân Khách hàng 2025". Sự kiện không chỉ là lời cảm ơn chân thành từ thương hiệu đến người tiêu dùng mà còn lan tỏa niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn đến những người đã tin tưởng và đồng hành cùng sản phẩm yến sào chất lượng cao.

Ba "chiến mã" giá trị: xe hơi Kia New Sonet, xe máy Honda SH Mode và Honda Vision đã sẵn sàng chờ đón chủ nhân may mắn

Không gian trang trọng và ấm cúng của buổi lễ trao giải, với sự tham dự của ban lãnh đạo công ty cùng đông đảo khách hàng

Niềm vui và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các khách hàng may mắn khi được xướng tên và nhận giải thưởng lớn

Chương trình "Tri ân Khách hàng 2025" của Yến sào Khánh Hòa đang diễn ra và tạo nên dấu ấn đặc biệt tại Đà Nẵng. Buổi lễ đã vinh danh ba khách hàng may mắn, những người đã nhận được những phần quà giá trị nhất:

Chị Tạ Thị Hà ( TP. Huế) đã trở thành chủ nhân của chiếc xe hơi Kia New Sonet 1.5L deluxe sang trọng; Chị Hoàng Lê Minh Tâm (Quảng Ngãi) đã nhận được chiếc xe máy Honda SH Mode 125 phiên bản cao cấp; Chị Hoàng Thị Thảo Phương (Đà Nẵng) đã trúng thưởng chiếc xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp

Sự kiện đã mang đến không khí hân hoan, niềm vui trọn vẹn cho các khách hàng may mắn, đồng thời lan tỏa sức nóng của chương trình trên cả nước.

Khách mời và người tham dự và BLĐ Công ty Yến Sào Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với các khách hàng trúng thưởng

Chương trình "Tri ân Khách hàng 2025" sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 07-10-2025 và hạn cuối quét mã là 17 giờ 00 ngày 10-11-2025. Hàng triệu giải thưởng hấp dẫn khác vẫn đang chờ đợi những chủ nhân tiếp theo.

Hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest – Sanvinest để vừa bồi bổ sức khỏe cho bản thân và gia đình, vừa có cơ hội rinh quà “khủng” về nhà.

Thông tin chi tiết tại: yensaokhanhhoa.com.vn/niemtuhaothuonghieuquocgia Hotline: 0258 3818 222

K.H