Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Vietfood & Beverage 2025: Vedan ra mắt sản phẩm mới, thu hút nhiều khách tham quan

Tại Triển lãm Vietfood & Beverage 2025 ở TPHCM, gian hàng của Vedan Việt Nam đã trở thành điểm nhấn, thu hút nhiều lượt khách tham quan ngay từ ngày khai mạc. Với thiết kế hiện đại và các hoạt động tương tác sôi nổi, Vedan không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm ẩm thực sống động.

PR 3.jpg
Khách tham quan hào hứng dùng thử các món ăn được chế biến từ xốt nấm mới của Vedan ngay tại gian hàng

Trải nghiệm ẩm thực thực tế: Khách tham quan được thưởng thức các món ăn hấp dẫn như chân gà sả tắc, lẩu Thái hải sản được chế biến trực tiếp với gia vị Vedan.

Ra mắt sản phẩm mới: Vedan chính thức giới thiệu Xốt hải sản sò điệpXốt nấm chay tiện lợi, đón đầu xu hướng ăn uống lành mạnh. Hình ảnh mascot Sò điệp và Nấm chay đã tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Đa dạng hóa danh mục sản phẩm: Bên cạnh các sản phẩm gia vị quen thuộc, Vedan còn giới thiệu các mặt hàng khác như kẹo dẻo, hạt ngũ cốc, và các nguyên liệu công nghiệp chất lượng cao (tinh bột sắn, đường Maltose syrup, tinh bột biến tính), khẳng định vị thế là nhà cung cấp giải pháp thực phẩm toàn diện.

Tất cả sản phẩm của Vedan đều được sản xuất theo quy trình khép kín, đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế như HACCP, ISO 9001 và FSSC 22000. Đây là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của Vedan vào chất lượng sản phẩm.

Việc tham gia Vietfood & Beverage 2025 là cơ hội để Vedan tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và các đối tác, lắng nghe phản hồi và mở rộng thị trường. Triển lãm kéo dài đến ngày 9-8, hứa hẹn sẽ tiếp tục là cầu nối giúp Vedan khẳng định thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

V.D

Từ khóa

Vedan Vietfood & Beverage 2025 Triển lãm Vietfood & Beverage Gia vị Vedan Xốt hải sản sò điệp Vedan Xốt nấm chay Vedan Nguyên liệu công nghiệp Vedan Tinh bột sắn Vedan Đường maltose syrup Kẹo dẻo Vedan Hạt ngũ cốc Vedan Hạt hướng dương Vedan. Sản phẩm mới Vedan 2025. Chứng nhận HACCP ISO 9001 FSSC 22000

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn