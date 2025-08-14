VCBNeo - Loạt chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân

Nằm trong chuỗi sự kiện ra mắt thương hiệu mới VCBNeo và ứng dụng ngân hàng số NeoOne, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số - VCBNeo triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc.

Miễn phí dịch vụ SMSBanking

Nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, VCBNeo miễn phí toàn bộ phí duy trì dịch vụ SMSBanking cho khách hàng cá nhân trong 6 tháng, từ kỳ thu phí tháng 4-2025 đến hết kỳ thu phí tháng 9-2025.

Đây là một trong những ưu đãi của VCBNeo nhằm tối ưu hóa chi phí dịch vụ cho khách hàng, đồng thời thay lời tri ân khách hàng đã đồng hành cùng ngân hàng trong quá trình chuyển đổi thương hiệu.

Quà tặng dành cho khách hàng cá nhân

Song song với chính sách miễn phí dịch vụ SMSBanking, từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-8-2025, VCBNeo triển khai chương trình khuyến mại “Đến VCBNeo ngay – Ưu đãi liền tay” với nhiều quà tặng dành cho khách hàng cá nhân thực hiện các giao dịch tài chính đáp ứng điều kiện theo chương trình tại hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của VCBNeo trên toàn quốc.

Theo đó, khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm Vạn Phát Lộc với số tiền gửi tối thiểu từ 100.000.000 đồng kỳ hạn từ 1 tháng trở lên được tặng 1 túi vải VCBNeo size nhỏ xinh xắn. Khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm Vạn Phát Lộc với số tiền gửi tối thiểu 200.000.000 đồng kỳ hạn từ 1 tháng trở lên được tặng 1 túi vải VCBNeo size lớn.

Đặc biệt đối với khách hàng lần đầu giao dịch tại VCBNeo, đăng ký và kích hoạt thành công ứng dụng NeoOne, đồng thời giao dịch chuyển khoản tối thiểu 100.000 đồng trên ứng dụng NeoOne hoặc tại quầy sẽ được tặng 50.000 đồng vào tài khoản thanh toán mở tại VCBNeo.

Đồng hành cùng khách hàng xu hướng tài chính số

Trên hành trình bắt nhịp với xu hướng tài chính số, tháng 5-2025, VCBNeo đã chính thức công bố thương hiệu mới và ứng dụng ngân hàng số NeoOne.

NeoOne là ứng dụng được ngân hàng phát triển trong hơn 5 tháng, rút ngắn gần 3 lần so với thời gian trung bình ngành, theo khảo sát của McKinsey & Company. NeoOne tích hợp các tính năng như chuyển tiền 24/7, thanh toán QR, gửi tiết kiệm online, quản lý tài chính cá nhân... Giao diện trực quan, thân thiện giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Trước đó, VCBNeo cũng hoàn tất nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi Core Banking Signature. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn, bảo mật ở mức độ cao, hệ thống giúp phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số.

Với tầm nhìn trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ số đa năng, hiện đại, linh hoạt, VCBNeo tiếp tục nỗ lực đổi mới dịch vụ, cải tiến công nghệ, không ngừng gia tăng giá trị và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tài chính số hóa.

