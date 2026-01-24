Pháp luật

An ninh - trật tự

Liên tiếp bắt các đối tượng trốn truy nã tìm cách vượt biên

SGGPO

Không chỉ bắt giữ các trường hợp đang bị truy nã tìm cách trốn sang Campuchia, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh còn bắt giữ một số trường hợp tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam sau thời gian dài lẫn trốn.

Ngày 24-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa phối hợp với công an địa phương phát hiện một người đàn ông đi bộ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, người này không có giấy tờ và khai tên Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2007, trú TPHCM). Lực lượng chức năng xác định Đạt đang bị truy nã về tội “cố ý gây thương tích” và đã bắt giữ, lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 20-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng bắt giữ Nguyễn Chí Hòa (sinh năm 1990, trú Quảng Ninh) khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, Hòa là người bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 21-1, Công an xã Phước Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Trần Văn Hoài (sinh năm 2007, xã Phước Thạnh) cũng từ Campuchia về Việt Nam. Hoài bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

QUANG VINH

Từ khóa

biên giới truy xã Tây Ninh biên phòng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn