Liên tiếp bắt các đối tượng trốn truy nã tìm cách vượt biên

Không chỉ bắt giữ các trường hợp đang bị truy nã tìm cách trốn sang Campuchia, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh còn bắt giữ một số trường hợp tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam sau thời gian dài lẫn trốn.

Ngày 24-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa phối hợp với công an địa phương phát hiện một người đàn ông đi bộ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, người này không có giấy tờ và khai tên Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2007, trú TPHCM). Lực lượng chức năng xác định Đạt đang bị truy nã về tội “cố ý gây thương tích” và đã bắt giữ, lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 20-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng bắt giữ Nguyễn Chí Hòa (sinh năm 1990, trú Quảng Ninh) khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, Hòa là người bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 21-1, Công an xã Phước Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Trần Văn Hoài (sinh năm 2007, xã Phước Thạnh) cũng từ Campuchia về Việt Nam. Hoài bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

QUANG VINH