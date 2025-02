Linh hoạt phương thức vận hành kinh doanh: Thích nghi xu hướng của người tiêu dùng

Saigon Co.op hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp mang đến nhiều hoạt động giá trị cho cộng đồng trong năm 2025

Nỗ lực thay đổi vì cộng đồng

Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đang sở hữu hơn 800 điểm bán trên cả nước, với các thương hiệu bán lẻ quen thuộc với hàng triệu NTD Việt là Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Cooponline, Sense market, Sense City… Trong năm 2024, dù chịu sức ép lớn từ nhiều biến động bất thường của nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh từ các đối thủ cũng như các yếu tố khó khăn nội tại, song theo ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, bằng sự sáng tạo, linh hoạt trong kinh doanh, Saigon Co.op vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu ở mức hai con số.

Thông tin từ Saigon Co.op, năm qua, ngoài liên tục mở mới các điểm bán thuộc các chuỗi Co.opmart, Co.op Food, Co.opXtra… nhà bán lẻ này còn thực hiện loạt chiến lược mang lại giá trị cộng thêm cho nhà cung cấp và cộng đồng. Cụ thể, Saigon Co.op phối hợp cùng các đối tác kinh doanh tổ chức hàng loạt hoạt động kinh doanh, khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn, mức giá tốt nhất cùng hàng ngàn sản phẩm mang dấu ấn “Saigon Co.op 35 năm” cho hàng triệu NTD Việt.

Theo Saigon Co.op, sự hợp tác còn đem đến những chương trình thiện nguyện, trách nhiệm xã hội cho cộng đồng như: lễ hội mận Sơn La; lễ hội nông sản OCOP; Gia đình Việt đại sứ xanh... Đặc biệt, với sự chung tay góp sức của hàng trăm đơn vị, nền tảng hoạt động xã hội Co.op Cares - điểm nhấn trong hành trình 35 năm thành lập Saigon Co.op - ra đời, nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực bằng 150 công trình xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, cộng đồng.

Riêng với chương trình Tick xanh trách nhiệm, Saigon Co.op đã hiện thực hóa thông qua Quy hoạch vùng nguyên liệu sản phẩm của Saigon Co.op. Với việc thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu sản phẩm, theo ông Nguyễn Anh Đức, Saigon Co.op mong muốn không ngừng nỗ lực và cải thiện chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất đến phân phối nhằm mang đến những sản phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển bền vững các doanh nghiệp Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam. Bởi, xây dựng vùng nguyên liệu gắn với mã số vùng trồng không chỉ mang đến cho người dùng sản phẩm nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng an toàn, mà còn giúp nhà sản xuất ổn định đầu ra.

Tiếp tục đổi mới

Trong kế hoạch năm 2025, nhà bán lẻ này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác đa phương cùng có lợi trong quá trình hợp tác kinh doanh. Chia sẻ tại Hội nghị nhà cung cấp 2025 của Saigon Co.op được tổ chức với sự tham dự của hơn 500 nhà cung cấp mới đây, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, khẳng định: Saigon Co.op sẽ linh hoạt trong phương thức vận hành nhằm nâng cao khả năng thích nghi với thị trường, mạnh dạn đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Saigon Co.op dành ngân sách lớn để hiện đại hóa toàn bộ không gian mua sắm; tinh chọn nhóm ngành hàng phù hợp với đa dạng phân khúc khách hàng; đẩy mạnh thương mại điện tử.

Trong đó, với việc tinh chọn nhóm ngành hàng, theo ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op, đơn vị sẽ tái cấu trúc danh mục hàng hóa theo hướng khác biệt hóa vùng địa lý và phân khúc khách hàng; đẩy mạnh khai thác sản phẩm độc quyền, đặc sản vùng miền; chú trọng lĩnh vực xuất nhập khẩu… “Saigon Co.op cam kết vận hành theo cơ chế trách nhiệm với đối tác, cùng chia sẻ thông tin với nhà cung cấp”, ông Ngọc chia sẻ.

Thực tế những nhà cung cấp đang là đối tác kinh doanh của Saigon Co.op đều nhận định, việc hợp tác cùng nhà bán lẻ hàng đầu như Saigon Co.op mang đến những cơ hội lớn cho họ. Không tiết lộ doanh thu cụ thể sau hơn 1 năm gia nhập các điểm bán Co.opmart, Co.opXtra nhưng ông Nguyễn Ngọc Luận, Giám đốc điều hành thương hiệu cà phê nông sản Meet More, cho biết, từ khi lên quầy kệ siêu thị này, độ phủ sóng và mức độ nhận diện của NTD về sản phẩm của Meet More đã tăng lên đáng kể. Sản phẩm của Meet More thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nên được trưng bày ở vị trí bắt mắt và được tham gia nhiều hoạt động dành riêng cho sản phẩm OCOP. Điển hình là chương trình Đồng hành cùng OCOP - Tôn vinh nông sản Việt, tổ chức tháng 7-2024. Tại chương trình, Saigon Co.op không chỉ tổ chức gian hàng trưng bày, hỗ trợ quảng bá… mà còn đưa các sản phẩm OCOP lên website mua sắm www.cooponline.vn để NTD tiếp cận dễ dàng.

Còn với những nhà cung cấp khác trong các ngành hàng rau củ, trái cây, gạo…, việc hợp tác cùng Saigon Co.op còn giúp họ đưa sản phẩm Việt xuất khẩu ra thế giới. Theo Saigon Co.op, hiện đơn vị đã hợp tác với hệ thống siêu thị nước ngoài tại Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản rất chặt chẽ thông qua mối liên kết trong phong trào hợp tác xã quốc tế. Nếu tận dụng tốt hệ thống phân phối, thương mại điện tử, thương hiệu và xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội mở rộng thị phần đáng kể trong năm 2025.

ÁNH NGỌC