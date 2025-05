Loại bỏ thực phẩm bẩn từ chiếc phong bì

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét với 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, về hành vi nhận hối lộ, liên quan đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng (TPCN) giả. Trong đó, cựu Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Thanh Phong bị bắt tạm giam. Ông Phong khai nhận, mỗi lần đoàn công tác đi hậu kiểm từ doanh nghiệp về, cấp dưới đều đưa ông một phong bì 50 triệu đồng với lý do “doanh nghiệp cảm ơn” (!).