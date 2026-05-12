Ford Việt Nam ra mắt các phiên bản mới của Ranger và Everest, hiệu suất vượt trội, thiết kế hiện đại

Ford Việt Nam vừa giới thiệu dải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp, tiếp tục hoàn thiện hai dòng xe chủ lực với hiệu năng mạnh mẽ hơn, công nghệ thông minh hơn cùng thiết kế được làm mới.

“Với dải sản phẩm được nâng cấp, chúng tôi mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn hơn, nhiều công nghệ hơn và khả năng vận hành vượt trội hơn trên mọi hành trình. Ranger, Everest và Ranger Raptor không chỉ tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc, mà còn giúp khách hàng tự tin bứt phá giới hạn và sẵn sàng cho mọi thử thách”- Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, chia sẻ.

Hệ truyền động mới hiệu suất mạnh mẽ, tối ưu vận hành

Ford tiếp tục nâng tầm khả năng vận hành của Ranger và Everest thông qua việc mở rộng các tùy chọn động cơ và tối ưu hệ truyền động trên hai sản phẩm chủ lực. Các phiên bản mới như Ranger Wildtrak 3.0L V6 dầu, Ranger Raptor 3.0L V6 EcoBoost xăng và Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost xăng mang đến những cấu hình mạnh mẽ hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ công việc, di chuyển hàng ngày đến các chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi.

Việc mở rộng các tùy chọn động cơ, đặc biệt là các cấu hình V6, giúp gia tăng đáng kể khả năng kéo tải, độ ổn định và hiệu suất vận hành, đồng thời mang lại trải nghiệm lái linh hoạt hơn cho người dùng. Bên cạnh đó, Ford cũng tối ưu hóa động cơ dầu 2.0L khi chuyển đổi từ cấu hình tăng áp kép (bi-turbo) sang tăng áp đơn (single turbo), qua đó nâng cao độ bền, đơn giản hóa hệ thống, cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và vẫn duy trì hiệu suất vận hành ổn định…

“Với những nâng cấp lần này, chúng tôi tập trung mang đến các cấu hình vận hành mạnh mẽ hơn, đồng thời mở rộng các tùy chọn động cơ để khách hàng có thể lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu của mình, mà vẫn đảm bảo hiệu suất, độ bền và khả năng vận hành đặc trưng của Ford.”- Ông Philip Millar, Kỹ sư trưởng Chương trình Ranger và Everest, Khối thị trường quốc tế, chia sẻ.

Ford Everest - Nâng tầm trải nghiệm toàn diện

Các phiên bản của Ford Everest được giới thiệu trong lần nâng cấp này bao gồm Active, Sport và Platinum, mang đến dải lựa chọn đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Động cơ 2.0L kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp, được trang bị trên các phiên bản từ Active đến Platinum, mang đến sự cân bằng vượt trội giữa hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành mạnh mẽ và độ êm ái tinh tế.

Đặc biệt, phiên bản Ford Everest Platinum+ được thêm vào dải sản phẩm như một cấu hình cao cấp mới, hướng đến nhóm khách hàng SUV đề cao trải nghiệm toàn diện. Được trang bị động cơ xăng 2.3L EcoBoost, sản sinh công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút, mẫu xe mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái…

Bên trong khoang lái, trải nghiệm người dùng tiếp tục được nâng tầm với các trang bị hiện đại như màn hình giải trí 12 inch, hệ thống SYNC 4A và điều hòa tự động hai vùng độc lập, mang đến sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho mọi hành khách trên mọi hành trình.

Ranger Raptor – Chiếc bán tải hiệu năng cao

Sức mạnh của Ranger Raptor mới đến từ động cơ 3.0L V6 EcoBoost xăng, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi gần như tức thì nhờ hệ thống chống trễ turbo lấy cảm hứng từ xe đua. Với công suất 397 PS tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại 3.500 vòng/phút, động cơ mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn mượt mà và kiểm soát tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Công nghệ EcoBoost đồng thời tối ưu hiệu suất, độ nhạy và độ bền, mang lại trải nghiệm lái linh hoạt và chính xác. Kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Ranger Raptor không chỉ vận hành mạnh mẽ trên đường nhựa mà còn thể hiện khả năng vượt địa hình ấn tượng trên nhiều dạng địa hình từ tốc độ cao đến off-road khắc nghiệt…

Ranger Raptor còn được trang bị hệ thống Trail Control™, tương tự như cruise control dành cho off-road. Người lái chỉ cần thiết lập tốc độ mong muốn (dưới 32 km/h), hệ thống sẽ tự động điều chỉnh ga và phanh, giúp người lái tập trung điều khiển vô-lăng khi di chuyển qua địa hình khó. Bên cạnh hiệu năng, Ranger Raptor cũng nâng tầm trải nghiệm trong cabin với hệ thống âm thanh 10 loa Bang & (B&O), tự động điều chỉnh theo tốc độ xe và độ ồn trong khoang, đảm bảo chất lượng âm thanh rõ nét và sống động…

Ford Ranger – Chiếc bán tải đa dụng cho cuộc sống

Ranger được phát triển như một giải pháp di chuyển toàn diện, cân bằng giữa nhu cầu công việc và phong cách sống, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng hiện đại. Với thiết kế mạnh mẽ, Ranger sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái, đồng thời vẫn duy trì khả năng chở tải ấn tượng. Điều này giúp mẫu xe trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc hằng ngày, hay trở thành phương tiện cho gia đình.

Việc bổ sung động cơ 3.0L V6 dầu trên phiên bản Wildtrak mang đến lựa chọn mạnh mẽ hơn cho những khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội. Sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 – 2.250 vòng/phút, hệ truyền động này nâng cao đáng kể khả năng kéo tải và hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, phù hợp với các tác vụ nặng, hành trình dài và địa hình phức tạp. Kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hộp số tự động 10 cấp, Ranger Wildtrak 3.0L cho phép chuyển đổi mượt mà giữa nhu cầu công việc và sử dụng hằng ngày…

Cùng khách hàng trên mọi hành trình

Những nâng cấp sản phẩm lần này được xây dựng dựa trên triết lý thương hiệu toàn cầu mới của Ford, “Ready Set Ford”, thể hiện sự chuyển dịch từ cách tiếp cận tập trung vào sản phẩm sang hệ sinh thái lấy khách hàng làm trung tâm, xoay quanh nhu cầu sử dụng thực tế và phong cách sống. Tại Việt Nam, Ford không chỉ mang đến các dòng xe mạnh mẽ và đa dụng, mà còn phát triển một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện nhằm đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn của hành trình sở hữu.

Với chính sách bảo hành mới được nâng cấp lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) cho toàn bộ các dòng Ranger và Everest mới cũng góp phần mang lại sự an tâm xuyên suốt quá trình sử dụng.

Dải sản phẩm Everest mới và Ranger Raptor sẽ sẵn sàng phục vụ khách hàng từ giữa tháng 5 năm 2026. Ranger Wildtrak mới dự kiến sẽ có mặt trên thị trường từ đầu tháng 7-2026. Xin vui lòng tham khảo chi tiết tại website: www.ford.com.vn

